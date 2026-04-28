Champions League, calcio spettacolo tra PSG e Bayern: nove gol per la finale

PSG e Bayern Monaco hanno dato spettacolo nell’andata delle semifinali di Champions League: è finita 5-4 per i campioni in carica

La legge del campo, la legge dei campioni, ma soprattutto la legge del gol. Non tanto come la canta Max Pezzali, quanto per la capacità di farne uno in più degli avversari, senza badare troppo alla difesa. È così che stasera PSG e Bayern Monaco ha scritto a suon di grandi giocate un elogio al calcio vero.

Non quello di schemi e marcature preventive prima di tutto, ma quello dello spettacolo assoluto, tanto da dimenticare chi vince e chi perde. Nell’andata delle semifinali di Champions League, a vincere è stato il PSG, ma è un risultato che non conta molto in vista del ritorno, dove i giochi potrebbero essere totalmente ribaltati.

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L’avvio migliore l’hanno avuto i bavaresi, capaci di sbloccare il match dopo 17′ con Kane. La reazione dei francesi, però, è stata quasi immediata: Kvaratskhelia e Neves hanno ribaltato in nove minuti. Prima del finire del primo tempo, c’è stato spazio per altri due gol: il pareggio momentaneo di Olise e il rigore di Dembelé.

Un passetto del PSG verso la finale e lo spettacolo

Ma lo spettacolo non era ancora finito. Il PSG ha tentato la fuga e ha dilagato: ancora Kvara e Dembelé hanno firmato il 4-2 e il 5-2.

Sembrava tutto scritto per i campioni in carica ancora in finale, ma il Bayern ha reagito come avrebbero fatto in pochi: le reti di Upamecano e Diaz hanno tenuto in vita i bavaresi. È finita 5-4, ma la speranza è solo che il ritorno sia altrettanto incredibile.