Atp Madrid, allarme Sinner: “Devo capire come risponde il mio corpo”

È un periodo molto intenso per Jannik Sinner, impegnato in questi giorni nell’ATP di Madrid: il numero uno al mondo non sa se finirà il torneo

Sono state settimane molto soddisfacenti per Jannik Sinner. Il fenomeno altoatesino ha messo in serie un numero impressionante di vittorie nel 2026, una striscia che non finisce e che l’ha portato a tornare il primo al mondo ai danni di Carlos Alcaraz.

Intanto, l’iberico si è anche fermato per infortunio, un forfait che potrebbe durare diverso tempo e costringerlo a saltare Roma e il Roland Garros, proprio i tornei dove lui va meglio e sulla sua superficie preferita.

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Questo dà la certezza a Sinner di restare numero uno al mondo per diverse settimane, ma l’italiano non si ferma e alla fine ha deciso di partecipare anche all’Atp di Madrid. Ovviamente, nonostante non siano i suoi campi preferiti, è il favorito, ma attenzione anche alle sue condizioni fisiche.

Come sta Sinner e perché può ritirarsi a Madrid

Ora il livello è destinato a salire a Madrid, dove Sinner affronterà Cameron negli ottavi di finale. L’italiano ha comunque specificato che non sa se finirà il torneo, ai microfoni di ‘Tennis Channel’: “Al momento mi sento bene anche mentalmente, nonostante abbia giocato molto nell’ultimo mese. Sono felice di essere qui e di giocare almeno un’altra partita, poi vedremo come andrà”.

E poi ha aggiunto: “Siamo venuti qui per capire come risponde il mio corpo. È la cosa più importante e voglio sempre proteggerlo, anche in vista dei tornei futuri e degli anni a venire. Se sentirò che sarà troppo per il mio fisico, non avrò paura di fermarmi“.