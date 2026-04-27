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Curling Sport Invernali

Mondiali Curling, Mosaner e Constantini battono anche la Germania: ora sfida al Canada

Alessandro Basta
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Mosaner curling Italia
Amos Mosaner, Curling doppio misto (IPA Agency) - sportface.it

Il percorso dell’Italia ai Mondiali di Curling va avanti senza intoppi anche nel doppio misto: vittoria anche contro la Germania

Le Olimpiadi invernali sono ormai lontane, ma nessuno può dimenticare quanto è riuscita a fare l’Italia nel doppio misto con la coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini, regalando grandi emozioni a tutto il panorama azzurro. Ora si stanno svolgendo i Mondiali di doppio misto a Ginevra e la mitica coppia azzurra non smette di essere sulla cresta dell’onda.

Dopo la vittoria all’esordio e il successo contro l’Ungheria, è arrivata una vittoria pesantissima anche contro la Germania. Ora il duo del doppio misto del curling tricolore è al comando a punteggio pieno, con tre vittorie su tre nel torneo intercontinentale. Un percorso netto che conferma le ottime cose fatte negli ultimi mesi e di essere tra i più forti in assoluto.

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La coppia tedesca formata da Sixten Totzek e Kim Sutor è stata battuta con il punteggio di 10-7 dopo una sfida condotta in maniera magistrale nelle fasi finali e un paio di giocate di alta scuola da parte del duo Mosaner/Constantini.

La vittoria contro la Germania e le prospettive contro il Canada

L’Italia si trovava in vantaggio per 7-5 a poco dal termine, ma negli ultimi end la Germania è tornata a farsi sotto in maniera impetuosa, riuscendo a riportare il punteggio sul 7-7. A quel punto, Constantini ha sfoderato una grande giocata che ha permesso agli Azzurri di rimettere il muso avanti.

Constantini curling

Stefania Constantini, Curling Italia (IPA Agency) – sportface.it

La Germania doveva tentare una bocciata quasi impossibile mentre l’Italia difendeva il centro della casa. I tedeschi non sono riusciti a portare la contesa all’extra end. Ora i due azzurri lanciano la sfida al Canada nel Gruppo B. Dopo tre vittorie, l’ostacolo è di quelli pesanti, ma la fiducia è massima.

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