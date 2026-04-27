Mondiali Curling, Mosaner e Constantini battono anche la Germania: ora sfida al Canada

Il percorso dell’Italia ai Mondiali di Curling va avanti senza intoppi anche nel doppio misto: vittoria anche contro la Germania

Le Olimpiadi invernali sono ormai lontane, ma nessuno può dimenticare quanto è riuscita a fare l’Italia nel doppio misto con la coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini, regalando grandi emozioni a tutto il panorama azzurro. Ora si stanno svolgendo i Mondiali di doppio misto a Ginevra e la mitica coppia azzurra non smette di essere sulla cresta dell’onda.

Dopo la vittoria all’esordio e il successo contro l’Ungheria, è arrivata una vittoria pesantissima anche contro la Germania. Ora il duo del doppio misto del curling tricolore è al comando a punteggio pieno, con tre vittorie su tre nel torneo intercontinentale. Un percorso netto che conferma le ottime cose fatte negli ultimi mesi e di essere tra i più forti in assoluto.

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La coppia tedesca formata da Sixten Totzek e Kim Sutor è stata battuta con il punteggio di 10-7 dopo una sfida condotta in maniera magistrale nelle fasi finali e un paio di giocate di alta scuola da parte del duo Mosaner/Constantini.

La vittoria contro la Germania e le prospettive contro il Canada

L’Italia si trovava in vantaggio per 7-5 a poco dal termine, ma negli ultimi end la Germania è tornata a farsi sotto in maniera impetuosa, riuscendo a riportare il punteggio sul 7-7. A quel punto, Constantini ha sfoderato una grande giocata che ha permesso agli Azzurri di rimettere il muso avanti.

La Germania doveva tentare una bocciata quasi impossibile mentre l’Italia difendeva il centro della casa. I tedeschi non sono riusciti a portare la contesa all’extra end. Ora i due azzurri lanciano la sfida al Canada nel Gruppo B. Dopo tre vittorie, l’ostacolo è di quelli pesanti, ma la fiducia è massima.