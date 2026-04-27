Sport in tv 27 aprile: Sinner a Madrid, curling, playoff NBA e Sportface su Prime Video

Lunedì con il tennis di Madrid protagonista, il curling, la Serie A con Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese, i playoff NBA nella notte e gli Europei Under 23 di scherma in diretta su Assalto TV e Amazon Prime Video
Lunedì 27 aprile offre una programmazione variegata, con il tennis di Madrid nel pomeriggio, il calcio in serata e i playoff NBA nella notte. Da non perdere anche la scherma in diretta su Sportface TV e Amazon Prime Video.
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Sportface su Amazon Prime Video
- 08:30 – Shakerati
- 09:15 – Inside
- 09:57 – Arigatoni
- 10:40 – King Carl
- 10:50 – Campionati Italiani Allievi Indoor
- 12:52 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Trap Maschile
- 13:32 – Sport is My Life
- 13:53 – Battiti Olimpici Stagione 1
- 14:20 – Arigatoni
- 14:56 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 15:12 – Scienza dello Sport
- 15:50 – Cinque Cerchi
- 16:00 – Live Event – Campionati Europei Under 23 di Scherma 2026
- 19:00 – Cinque Cerchi
- 19:05 – Campionati Italiani Allievi Indoor
- 23:22 – Shakerati
Scherma
- 13:20 – Campionato Nazionale Gold e Silver, Cadetti Giovani e Assoluti a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
- 16:00 – Campionati Europei Under 23 a Cagliari: sciabola maschile, spada femminile e fioretto maschile a squadre – Diretta su Assalto – La TV della Scherma e su Amazon Prime Video
Tennis
- 11:00 – ATP Madrid, sedicesimi di finale (doppio Bolelli/Vavassori vs Andreozzi/Guinard 2° match; Darderi vs Cerundolo non prima delle 15:00; Cobolli vs Vallejo 5° match) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- 11:00 – WTA Madrid, ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW
Ciclismo
- 11:45 – Giro di Turchia, seconda tappa – Streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN dalle 13:30
Curling
- 10:00 – Mondiali doppio misto, settima sessione – Streaming su Curling Channel
- 14:00 – Mondiali doppio misto, ottava sessione (con Italia-Canada) – Streaming su Curling Channel
- 19:00 – Mondiali doppio misto, nona sessione – Streaming su Curling Channel
Snooker
- 14:00 – Mondiali, secondo turno – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN
- 20:00 – Mondiali, secondo turno – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN
Calcio
- 18:30 – Serie A: Cagliari-Atalanta – Streaming su DAZN
- 20:45 – Serie A: Lazio-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; streaming su SkyGo, NOW e DAZN
- 21:00 – Liga: Espanyol-Levante – Streaming su DAZN
- 21:00 – Premier League: Manchester United-Brentford – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo e NOW
Basket NBA
- 01:00 – Playoff, gara-4: Philadelphia 76ers-Boston Celtics – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW
- 03:30 – Playoff, gara-4: Houston Rockets-Los Angeles Lakers – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW
Basket NBA (notte tra lunedì 27 e martedì 28)
- 02:00 – Playoff, gara-4: Orlando Magic-Detroit Pistons – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW
- 03:30 – Playoff, gara-4: Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder – Diretta tv su Sky Sport Uno; streaming su SkyGo e NOW
- 04:30 – Playoff, gara-5: Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW