Sport in tv 27 aprile: Sinner a Madrid, curling, playoff NBA e Sportface su Prime Video

Lunedì con il tennis di Madrid protagonista, il curling, la Serie A con Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese, i playoff NBA nella notte e gli Europei Under 23 di scherma in diretta su Assalto TV e Amazon Prime Video

Lunedì 27 aprile offre una programmazione variegata, con il tennis di Madrid nel pomeriggio, il calcio in serata e i playoff NBA nella notte. Da non perdere anche la scherma in diretta su Sportface TV e Amazon Prime Video.

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Sportface su Amazon Prime Video

08:30 – Shakerati

– Shakerati 09:15 – Inside

– Inside 09:57 – Arigatoni

– Arigatoni 10:40 – King Carl

– King Carl 10:50 – Campionati Italiani Allievi Indoor

– Campionati Italiani Allievi Indoor 12:52 – 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Trap Maschile

– 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Trap Maschile 13:32 – Sport is My Life

– Sport is My Life 13:53 – Battiti Olimpici Stagione 1

– Battiti Olimpici Stagione 1 14:20 – Arigatoni

– Arigatoni 14:56 – Furious – La storia di Andrew Howe

– Furious – La storia di Andrew Howe 15:12 – Scienza dello Sport

– Scienza dello Sport 15:50 – Cinque Cerchi

– Cinque Cerchi 16:00 – Live Event – Campionati Europei Under 23 di Scherma 2026

– Live Event – Campionati Europei Under 23 di Scherma 2026 19:00 – Cinque Cerchi

– Cinque Cerchi 19:05 – Campionati Italiani Allievi Indoor

– Campionati Italiani Allievi Indoor 23:22 – Shakerati

Scherma

13:20 – Campionato Nazionale Gold e Silver, Cadetti Giovani e Assoluti a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

– Campionato Nazionale Gold e Silver, Cadetti Giovani e Assoluti a Riccione – Diretta su , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV 16:00 – Campionati Europei Under 23 a Cagliari: sciabola maschile, spada femminile e fioretto maschile a squadre – Diretta su Assalto – La TV della Scherma e su Amazon Prime Video

Tennis

11:00 – ATP Madrid, sedicesimi di finale (doppio Bolelli/Vavassori vs Andreozzi/Guinard 2° match; Darderi vs Cerundolo non prima delle 15:00; Cobolli vs Vallejo 5° match) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

– ATP Madrid, sedicesimi di finale (doppio Bolelli/Vavassori vs Andreozzi/Guinard 2° match; Darderi vs Cerundolo non prima delle 15:00; Cobolli vs Vallejo 5° match) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV 11:00 – WTA Madrid, ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW

Ciclismo

11:45 – Giro di Turchia, seconda tappa – Streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN dalle 13:30

Curling

10:00 – Mondiali doppio misto, settima sessione – Streaming su Curling Channel

– Mondiali doppio misto, settima sessione – Streaming su Curling Channel 14:00 – Mondiali doppio misto, ottava sessione (con Italia-Canada) – Streaming su Curling Channel

– Mondiali doppio misto, ottava sessione (con Italia-Canada) – Streaming su Curling Channel 19:00 – Mondiali doppio misto, nona sessione – Streaming su Curling Channel

Snooker

14:00 – Mondiali, secondo turno – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN

– Mondiali, secondo turno – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN 20:00 – Mondiali, secondo turno – Streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN

Calcio

18:30 – Serie A: Cagliari-Atalanta – Streaming su DAZN

– Serie A: Cagliari-Atalanta – Streaming su DAZN 20:45 – Serie A: Lazio-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; streaming su SkyGo, NOW e DAZN

– Serie A: Lazio-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; streaming su SkyGo, NOW e DAZN 21:00 – Liga: Espanyol-Levante – Streaming su DAZN

– Liga: Espanyol-Levante – Streaming su DAZN 21:00 – Premier League: Manchester United-Brentford – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo e NOW

Basket NBA

01:00 – Playoff, gara-4: Philadelphia 76ers-Boston Celtics – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW

– Playoff, gara-4: Philadelphia 76ers-Boston Celtics – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW 03:30 – Playoff, gara-4: Houston Rockets-Los Angeles Lakers – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW

Basket NBA (notte tra lunedì 27 e martedì 28)