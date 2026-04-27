Verso il Giro d’Italia 2026: tutte le tappe, le difficoltà e le date

Tra pochi giorni prenderà il via il Giro d’Italia 2026: la lista delle tappe con le rispettive difficoltà e tutte le date più importanti

La magia e le emozioni del Giro d’Italia stanno tornando e sono pronte a lasciare a bocca aperta tutti gli appassionati tra corse, agonismo e paesaggi stupendi. L’edizione numero 109 inizierà a Burgas, in Bulgaria, una tappa per velocisti che assegnerà la prima maglia rosa, a partire dall’8 maggio.

Non cambia sede la seconda tappa, il giorno dopo, ma aumenta leggermente la difficoltà. Per la terza, ci si sposta a Plovdiv, a Sofia, caratterizzata da una salita molto lunga. La quarta tappa è la prima veramente italiana, in Calabria. Si corre tra Catanzaro e Cosenza per 138 km ed è la prima vera occasione per una fuga.

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Si prosegue a Praia a Mare il 13 maggio, prima di salire in Campania tra Paestum, Formia e Chieti-Fermo. In particolare nella seconda di queste tappe, sale il livello di difficoltà per i ciclisti. La nona tappa è quella di Cervia-Corno prima di Viareggio-Massa e Porcari-Chiavari. Si tratta di giorni a difficoltà media, ma con qualche insidia.

Il Giro d’Italia nelle fasi decisive: le date

La dodicesima tappa è quella di Imperia-Novi Ligure, prima di Alessandria Verbania, tra il 21 e il maggio. A questo punto, arriva una delle corse più difficile in assoluto nel Giro, quella di Aosta-Pila, prevista il 23 maggio.

Segue Voghera-Milano, prima di Bellinzona-Carì e Cassano d’Adda-Andalo. La diciottesima tappa è quella di Fai della Paganella-Pieve di Soligo, che precede la difficilissima Feltre-Alleghe, una lunga frazione dolomitica e ricca di insidie.

Si concluderà con Gemona del Friuli-Piancavallo e Roma, il 31 maggio. Non prendete impegni.