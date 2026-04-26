Serie A: Milan-Juventus finisce a reti inviolate, l’Inter prepara la festa

E’ finita 0-0 la gara di questa sera tra Milan e Juventus. I rossoneri tornano terzi in classifica, la Juventus mantiene il quarto posto utile per un piazzamento in Champions League. Pareggia anche l’Inter che non va oltre il 2-2 a Torino contro i granata.

Milan-Juventus: la miglior occasione è per Saelemaekers

La prima frazione di gioco evidenzia sin dai primi minuti grande tensione in campo, con le formazioni di Spalletti e Allegri molto attente a non concedere spazi agli avversari. Nonostante qualche iniziativa isolata di Thuram e Fofana, la partita fatica a decollare e resta bloccata per oltre mezz’ora. Il primo vero sussulto arriva solo al 33′, quando Rabiot impegna Di Gregorio con una conclusione dal limite dell’area di rigore. Poco dopo la Juventus trova la via della rete con Thuram su cross di Conceicao, ma l’arbitro annulla immediatamente per una posizione di fuorigioco. Prima dell’intervallo è ancora Conceicao a rendersi pericoloso superando Bartesaghi sulla fascia, costringendo Maignan a un intervento decisivo per mantenere il risultato in parità.

Il secondo tempo inizia con un ritmo differente e regala subito l’occasione più nitida dell’intero incontro. Al 49′ il Milan riparte in contropiede con una manovra orchestrata da Leao, il cui tocco smarca Saelemaekers: il destro del belga supera il portiere ma si stampa sulla traversa. Superato il brivido iniziale, la gara torna sui binari dell’equilibrio e della prudenza, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. All’84’ David spreca di testa una potenziale occasione.

Serie A: la classifica

L’Inter di Chivu vede lo Scudetto. Ai nerazzurri, oggi a +10 sul Napoli, vittorioso in casa contro la Cremonese, basterà vincere la prossima partita a San Siro contro il Parma già salvo. Giornata positiva anche per Roma e Como che vincono e accorciano sulla zona Champions League. Entrambe le squadre raggiungono quota 61 punti in classifica a tre lunghezze dalla Juventus che dovrà difendere nel finale di stagione il piazzamento in Champions League.

In zona salvezza è duello tra Lecce e Cremonese per restare in Serie A con i grigiorossi che giocheranno 3 gare in casa in questo finale di stagione, ma i salentini oggi hanno un punto di vantaggio.

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