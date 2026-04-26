Europei Under 23 di scherma a Cagliari: i risultati di oggi degli azzurri e tutti i replay

Proseguono i Campionati Europei Under 23 di scherma a Cagliari. La seconda giornata di oggi ha assegnato le medaglie per tre specialità individuali.

Gli azzurri in gara nella seconda giornata

La domenica sulle pedane sarde è statra dedicata alle prove individuali di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile.

La nazionale italiana oggi ha schierato un contingente numeroso. Per la gara di spada maschile sono scesi in pedana Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi e Simone Mencarelli.

Nel torneo di fioretto femminile i colori azzurri sono stati difesi da Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Matilde Molinari.

Infine, per quanto riguarda la prova di sciabola femminile, hanno partecipato all’evento assalto Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Manuela Spica.

I risultati degli azzurri

Aurora Grandis si è laureata campionessa d’Europa Under 23. Sul podio è salita anche Matilde Molinari, medaglia di bronzo. La spedizione italiana ha festeggiato anche il terzo posto grazie alla sciabolatrice Manuela Spica.

In campo maschile, Nicolò Del Contrasto ha chiuso al sesto posto nella spada. Quinto posto per Carlotta Ferrari e dal sesto di Irene Bertini nel fioretto.

Le dirette tv, lo streaming e i replay su SportFace

Gli appassionati possono seguire la rassegna continentale tutti i giorni sui nostri canali, grazie a un’ampia copertura mediatica. Ricordiamo che tutte le “pedane colorate” sono visibili in live streaming sul canale Fencing Vision a partire dagli assalti dei sedicesimi di finale.

Per le finali valide per la medaglia d’oro è invece è stata predisposta una doppia trasmissione televisiva, garantita dallo sforzo produttivo della Federazione Italiana Scherma.

Dalle ore 19:00 le sfide decisive sono state trasmesse in diretta su Amazon Prime Video, che per la prima volta trasmette l’evento, e su “Assalto – La TV della Scherma”.

Quest’ultimo canale è fruibile gratuitamente sulla nostra piattaforma SportFace TV, la quale garantisce una copertura completa dell’evento.

Anche una volta concluse le gare, tramite la diretta su SportFace TV è infatti possibile accedere ai contenuti on demand e mostrare tutti i replay degli assalti, permettendo al pubblico di rivedere ogni singola stoccata. L’evento continuerà in diretta domani su dalle ore 16.00. In pedana le squadre, l’Italia cercherà di incrementare un medagliere già arricchito dall’oro conquistato sabato da Gaia Caforio.

QUI IL LINK CON TUTTI I REPLAY DI OGGI

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it