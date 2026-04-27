Liegi-Bastogne-Liegi, caso Pogacar: multa e revoca, cosa è successo

Un grande Tadej Pogačar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, ma si è trovato al centro di un caso regolamentare: cosa è successo

Ormai non ha bisogno di grandi presentazioni, anzi non ne ha bisogno affatto. Tadej Pogacar ha vinto un’altra Monumento e stavolta ha un gusto anche un po’ più speciale. Stiamo parlando della Liegi-Bastogne-Liegi e per lui era un grande obiettivo in questa stagione agonistica.

Non il solo, visti i successi che sta mettendo in fila e la determinazione con cui affronta ogni sfida. Le sue vittorie non fanno più notizia, tanto che nelle ultime ore si è parlato quasi di più del caso regolamentare che l’ha riguardato rispetto al trionfo in pista.

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Il tutto è avvenuto durante la cerimonia di premiazione. La giuria dell’Unione Ciclistica Internazionale ha rilevato un’irregolarità nella maglia iridata che Pogacar aveva indosso, in relazione al posizionamento di uno sponsor del team UAE Team Emirates-XRG. Aveva, infatti, un posizionamento non conforme rispetto al regolamento per quanto riguarda le bande arcobaleno.

Multa a Pogacar: come è finita dopo la Liegi-Bastogne-Liegi

Si trattava, di fatto, di una violazione di pochi millimetri, ma capace di scatenare un vero e proprio putiferio nell’ambiente. Infatti, ha portato a un’altissima multa da 5.000 franchi svizzeri, una somma che ha lasciato molti di stucco e che ha portato a grandi discussioni nelle ore successive.

Si trattava inoltre di una divisa che Pogacar aveva usato in diverse occasioni, senza che scatenasse mai un caos del genere.

Dopo poco tempo, però, il caso è rientrato. A seguito di un confronto tra la squadra e i vertici federali, la sanzione è stata revocata e tutto è tornato nella norma. Pogacar può festeggiare, ancora una volta.