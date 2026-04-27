Basket femminile, Schio campione d’Italia: battuta Venezia in gara 3, è il 14° scudetto

Il Famila Wuber Schio supera 70-64 l’Umana Reyer Venezia al PalaRomare e chiude la serie 2-1. Decisiva Laksa, MVP con 17 punti.

Schio conquista il titolo dopo la rimonta

Il Famila Wuber Schio è campione d’Italia nella Techfind Serie A1 femminile. Nella decisiva gara 3 della finale playoff, le venete superano 70-64 l’Umana Reyer Venezia al PalaRomare, completando la rimonta dopo il ko iniziale in gara 1 e chiudendo la serie sul 2-1. Per Schio si tratta del quattordicesimo scudetto della storia.

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Avvio favorevole e primo allungo

La partita si apre con una tripla di Dojkic, ma Schio risponde subito con Zandalasini e Laksa, protagoniste nel primo parziale. La formazione di casa trova il primo vantaggio consistente sul 16-6, prima della reazione veneziana che riduce il gap fino al 24-18 alla fine del primo quarto.

Schio allunga, Venezia resta in partita

Nel secondo periodo Schio prova a scappare ancora, arrivando anche sul +17 grazie ai punti di Keys. Venezia però non si disunisce e con Fassina e Dojkic resta agganciata alla gara. Nella terza frazione le ospiti arrivano fino a due possessi di distanza con Holmes, ma non riescono a completare la rimonta.

Finale combattuto e decisivo

All’ultimo intervallo Schio è avanti 55-46 e mantiene il controllo anche nei minuti finali. Venezia tenta un ultimo assalto tornando fino al -4 con un parziale di 8-0, ma a chiudere definitivamente i conti è Giorgia Sottana, che dalla lunetta firma i punti decisivi per il 70-64 finale.

Laksa MVP, decisive le sue giocate

Migliore in campo Kitija Laksa con 17 punti e ottime percentuali al tiro (7/11 complessivo), premiata come MVP della finale. Per Venezia non bastano i 22 punti di Dojkic e i 15 di Charles.

Il tabellino della gara

Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia 70-64 (24-18, 42-31, 55-46, 70-64)

Famila Wuber Schio:

Sottana 4, Zanardi 6, Verona 8, Conde Alcolado 6, Panzera NE, Andrè 4, Zandalasini 7, Badiane 5, Keys 9, Shepard 4, Laksa 17

Allenatore: Dikaioulakos

Umana Reyer Venezia:

Charles 15, Villa, Nicolodi NE, Pan 3, Pasa 3, Cubaj 3, Dojkic 22, Fassina 4, Santucci 3, Mavunga 2, Holmes 9

Allenatore: Mazzon