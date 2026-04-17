ATP Madrid, Alcaraz e Djokovic ko: cosa cambia per il sorteggio di Sinner

Jannik Sinner dovrebbe tornare in campo per l’Atp di Madrid 2026, ma non ci saranno Alcaraz e Djokovic: come può cambiare il sorteggio e il tabellone

Il momento nero di Carlos Alcaraz impatta inevitabilmente anche su Jannik Sinner. A Montecarlo, l’altoatesino è tornato a essere il numero uno al mondo, un evento storico – l’ennesimo – per l’Italia del tennis, anche perché avvenuto sulla terra rossa, in teoria la superficie preferita dello spagnolo.

L’iberico avrebbe subito potuto ristabilire le gerarchie vincendo l’Atp di Barcellona, ma ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio. Ma non sarà l’unico a non esserci: infatti, mancherà anche Novak Djokovic, numero 4 al mondo.

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Si svuota, dunque, il tabellone del torneo in programma nella capitale spagnola. E tra l’altro, anche lo stesso Sinner deve ancora dare il suo ok finale per la partecipazione.

Sinner e il tabellone di Madrid: come cambiano le teste di serie

Senza la seconda e la quarta testa di serie, dopo Jannik Sinner ci sarebbe il tedesco Alexander Zverev, e poi Felix Auger-Aliassime come numero 3. Un tabellone molto diverso dal recente passato, visto che l’italiano e il tedesco spesso si erano incontrati in semifinale – a senso unico.

Taylor Fritz sarebbe la quarta testa di serie, ma dipenderà dall’epilogo dell’Atp di Monaco, con Ben Shelton pronto a superarlo. Nella fascia 5-8 ci saranno l’australiano Alex De Minaur, il toscano Lorenzo Musetti ed il russo Daniil Medvedev. È evidente come Sinner parta da favorito assoluto in caso di partecipazione. E sarebbero altri punti pesanti per il ranking.