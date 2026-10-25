ATP Lione, Musetti sfida Fritz per il titolo: finale alle 14.30, l’azzurro cerca il primo trofeo dal 2022

È arrivato il momento della verità per Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Lione. Oggi il toscano affronterò Taylor Fritz nella finale del torneo francese, con il match in programma non prima delle 14.30 sul Court Central Auvergne-Thone-Alpes. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Per Musetti c’è in palio molto più di una semplice finale, dato che il caratino va a caccia del primo titolo ATP dal 2022.

Musetti arriva dal derby con Cobolli

Il percorso dell’azzurro a Lione non è stato semplice. In semifinale Musetti ha superato Flavio Cobolli al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza. Una vittoria di carattere, e in rimonta, che ha confermato la capacità del numero sei del seeding di restare dentro alle partite anche nei momenti più complicati.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Fritz, invece ha avuto un cammino più lineare e in semifinale ha battuto Tommy Paul in due set, affidandosi soprattutto alla combinazione servizio-dritto e alla maggiore pesantezza di palla.

Precedenti favorevoli all’azzurro: Musetti avanti 4-3

Il dato che può dare fiducia a Musetti riguarda i precedenti. Quella di oggi sarà l’ottava sfida tra i due e il bilancio sorride all’italiano, avanti 4-3. Musetti ha vinto anche l’unico confronto disputato nel 2026, agli Australian Open.

La finale di Lione rappresenta dunque una grande occasione per chiudere in crescita una stagione condizionata da diversi problemi fisici e ritrovare finalmente un trofeo.