A1 femminile, Ekipe Orizzonte travolge Padova e resta perfetta: rivivi il match su Sportface TV

L’Ekpie Orizzonte non ha alcuna intenzione di fermarsi. Le campionesse d’Italia hanno travolto il Plebiscito Padova 24-8 nella quinta giornata della Serie A1 femminile, centrando la quinta vittoria consecutiva e confermandosi sole al mondo a punteggio pieno. Una prova di forza, costruita sin dai primi minuti e gestita senza mai permettere alle venti di rientrare in patria. Per chi volesse rivivere tutte le emozioni della sfida, il match è disponibile in live replay su Sportface TV.

Orizzonte subito padrona

La gara si è indirizzata praticamente subito. Tabani ha sbloccato il risultato dopo circa un minuti, poi Bettini ha trasformato il rigore del 2-0. Padova ha provato a reagire con Milicevic, ma l’Empie ha continuato a produrre occasioni e superiorità numeriche, chiudendo il primo tempo avanti 5-2.

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Nel secondo periodo il divario si è allargato in maniera decisiva. Willemsen, Halligan, Mantellato, Gagliarsi e Cassarà hanno alimentato il break etneo fino al 12-3 di metà gara, con una fluidità offensiva impressionante e una gestione difensiva altrettanto efficace.

Halligan protagonista, Orizzonte sempre più sola in vetta

Nel terzo tempo l’Orizzonte ha continuato a spingere: Halligan ha firmato il proprio quarto centro personale, Leone ha trovato il 15-3 in superiorità numerica e Sbruzzi si è aggiunta al tabellino. Il parziale è salito fino al 18-5, prima dell’ultimo quarto che ha certificato il definitivo 24-8.

La squadra di Martina Miceli sale così a 15 punti su 15 disponibili, davanti a SIS Roma e Pallanuoto Trieste, entrambe a quota 12. L’Ekipe Orizzonte resta dunque la squadra da battere.