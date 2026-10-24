Coppa del Mondo U20, Vittoria Mocci trionfa a Orano: primo successo in carriera, Lentini sfiora il podio

L’Italia della sciabola femminile U20 festeggia a Orano grazie a una splendida Vittoria Mocci, capace di conquistare il suo primo successo in carriera nel circuito di Coppa del Mondo di categoria. La sciabolatrice dell’Accademia d’Amir Musumeci Greco ha dominato una gara di altissimo livello, imponendosi in finale sulla rappresentante di Hong Kong Yuet Ching Tsang. Ottima anche la prova complessiva delle azzurre, con Francesca Romana Lentini sesta e altre due italiane, Sofia Martinelli e Benedetta Stangoni, dentro la top 16.

Mocci perfetta fino alla fine

Il percorso di Vittoria Mocci nel tabellone a eliminazione diretta è stato praticamente impeccabile. L’azzurra ha superato Alix Delannoy 15-7, poi la georgiana Alexandra Kuvaeva 15-10 e ancora la francese Costance Mercier 15-7.

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Nei quarti è arrivato il derby tutto italiano contro Francesca Lentini, vinto 15-11, risultato che ha garantito a Mocci il secondo podio consecutivo dopo il bronzo di Tashkent. In semifinale la romana ha poi battuto Alla Aidarova 15-12, prima di completare il lavoro su Tsang nell’ultimo atto per 15-11.

Lentini sesta, Martinelli e Stangoni in top 16

Francesca Lentini ha sfiorato la zona medaglie, chiudendo al sesto posto dopo aver superato Bigagli, Sezille e Stangoni. Bene anche Sofia Martinelli, 14esima e al miglior risuolato in carriera, e Benedetta Stangoni, 15esima. Più indietro Astolfi, Vittoria Fusetti, Bilotti, Diletta furetti, Bigagli, Vinci e Grassi.

Per l’Italia, dunque, giornata da incorniciare. Mocci sale sul gradino più alto del podio e conferma di essere uno dei nomi più interessanti del futuro azzurro della sciabola.