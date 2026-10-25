Sport in tv oggi domenica 25 ottobre: Musetti-Fritz e Italia-Bulgaria di pallamano, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Lorenzo Musetti nella finale dell’ATP 250 di Lione contro Taylor Fritz e Italia-Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di pallamano femminile sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di domenica 25 ottobre. Spazio anche alle finali di specialità dei Mondiali di ginnastica artistica, alla Coppa del Mondo di sci alpino a Soelden, al big match di basket Milano-Virtus Bologna e al GP degli Stati Uniti di Formula 1.

Il tennis propone diverse finali nel corso della giornata: dopo Krueger-Siniakova al WTA di Osaka, Rybakina-Fernandez a Ningbo e Medvedev-Basilashvili ad Almaty, alle 14.30 riflettori su Lorenzo Musetti, che affronta Fritz per il titolo dell’ATP 250 di Lione. Più tardi si assegna anche il torneo di Bruxelles con Struff-Griekspoor.

Alle 19.00 appuntamento con la Nazionale italiana femminile di pallamano, impegnata contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. In serata, alle 21.00, spazio invece alla Formula 1 con la gara del GP degli Stati Uniti.

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Sport in tv oggi, domenica 25 ottobre

05.30 – TENNIS (WTA 250 Osaka) – Finale Krueger-Siniakova: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

07.30 – LOTTA (Mondiali senior Astana) – Seconda giornata: diretta streaming su UWW+.

09.40 – ATLETICA – Maratona di Venezia: diretta streaming su RaiPlay Sport 2; diretta tv su Rai Sport HD fino alle 09.55 e nuovamente dalle 11.15.

10.00 – TENNIS (WTA 500 Ningbo) – Finale Rybakina-Fernandez: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Max; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

10.00 – SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Soelden, gigante maschile, prima manche: diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max e DAZN.

11.00 – TENNIS (ATP 250 Almaty) – Finale Medvedev-Basilashvili: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

11.30 – PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Coppie d’artistico, programma libero: diretta su RaiPlay Sport 1 ed Eurosport 2 HD; streaming anche su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

12.00 – BASKET (Serie A) – Tortona-Napoli: diretta tv su Sky Sport Basket e Sky Sport Uno; diretta streaming su LBA TV, Sky Go e NOW.

12.30 – CALCIO (Serie A) – Inter-Fiorentina: diretta su DAZN e DAZN 1.

12.30 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Como: diretta streaming su DAZN.

13.00 – SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Soelden, gigante maschile, seconda manche: diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.10 – PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Individuale maschile, programma libero: diretta su RaiPlay Sport 1 ed Eurosport 2 HD; streaming anche su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

14.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Finali di specialità: volteggio maschile, trave, parallele, corpo libero femminile e sbarra: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

14.30 – TENNIS (ATP 250 Lione) – Finale Musetti-Fritz: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Atalanta-Frosinone: diretta su DAZN e DAZN 1.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Genoa-Venezia: diretta su DAZN e DAZN 2.

15.00 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como 1907-Sassuolo: diretta streaming su DAZN.

15.30 – RUGBY (Serie A Élite maschile) – Biella Rugby Club-Petrarca Rugby: diretta streaming su RaiPlay Sport 3 e The Rugby Channel.

16.00 – BASKET (Serie A) – Milano-Virtus Bologna: diretta tv in chiaro su Cielo e su Sky Sport Basket e Sky Sport Uno; diretta streaming su cielotv.it, LBA TV, Sky Go e NOW.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Brescia-Macerata: diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

16.30 – TENNIS (ATP 250 Bruxelles) – Finale Struff-Griekspoor: diretta tv su Sky Sport 259 e su Sky Sport Tennis al termine di Musetti-Fritz; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

16.30 – BASKET (Serie A) – Maxima Roma-Udine: diretta streaming su LBA TV.

17.00 – VOLLEY (Superlega) – Itas Trentino-Cisterna Volley: diretta streaming su DAZN e VBTV.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Firenze: diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

18.00 – BASKET (Serie A) – Venezia-Treviso: diretta streaming su LBA TV.

18.00 – BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Broni-Schio, Battipaglia-Livorno, Roseto-Sesto San Giovanni, Brixia-San Martino di Lupari e Campobasso-Tortona: diretta streaming su FLIMA.

18.00 – VOLLEY (Superlega) – Sir Susa Scai Perugia-Tinet Prata di Pordenone: diretta streaming su VBTV.

18.00 – VOLLEY (Superlega) – Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay Sport 2 e VBTV.

18.00 – VOLLEY (Superlega) – Cucine Lube Civitanova-Pallavolo Padova: diretta streaming su VBTV.

18.00 – VOLLEY (Superlega) – Vero Volley Monza-Rana Verona: diretta streaming su DAZN e VBTV.

18.00 – CALCIO (Serie A) – Lecce-Juventus: diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Parma-Fiorentina: diretta streaming su DAZN.

18.30 – BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Cantù e Trieste-Verona: diretta streaming su LBA TV.

19.00 – VOLLEY (Superlega) – Allianz Milano-Acqua Sant’Anna Cuneo: diretta streaming su DAZN e VBTV.

19.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Qualificazioni Mondiali 2027) – Italia-Bulgaria: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW e sul canale YouTube di Sky Sport.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Udinese-Milan: diretta su DAZN e DAZN 1.

21.00 – FORMULA 1 (GP USA) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle ore 22.25 su TV8 HD e tv8.it.

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre

00.05 – SHORT TRACK (World Tour) – Vancouver, terza giornata, sessione serale: diretta streaming sul canale YouTube ISU, Discovery+ e HBO Max.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche domenica 25 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.