F1, Antonelli si prende Austin e vede il Mondiale: pole davanti a Verstappen, Ferrari in seconda fila

Kimi Antonelli firma un altro capolavoro e si prende la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti 2026. Sul Circuit of the America di Austin, il ventenne della Mercedes ha piazzato la zampata decisiva nel momento più importante, conquistando la settima pole della carriera, tutte ottenute in questa stagione. Oggi scatterà davanti a Max Verstappen con la possibilità concreta di compiere un altro passo verso il titolo mondiale. La gara prenderà il via alle 21.00 italiane e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4k, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.

Antonelli perfetto, Russell sesto

Antonelli ha interrotto un digiuno dalla pole che durava da sette qualifiche, battendo proprio nel momento decisivo Verstappen. Alle loro spalle scatterà l’altra Red Bull di Isack Hadjar, sorprendentemente terzo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ancora più importante in ottica Mondiale il risultato di George Russell, soltanto sesto e staccato di circa quattro decimi dal compagno. Antonelli arriva infatti alla grande con 340 punti contro i 238 di Russell, un margine di 102 lunghezze che rende Austin già un match point iridato per l’italiano.

Ferrari delude dopo le prove libere

Più amaro il sabato della Ferrari. Dopo aver mostrato un ottimo potenziale nelle prove libere, il Cavallino non è riuscito a concretizzare in Q3: Charles Leclerc partirà quarto, Lewis Hamilton quinto.

La seconda fila permetterà comunque alla Ferrari di inserirsi nella battaglia per il podio, ma servirà una partenza perfetta per mettere pressione a Verstappen e soprattutto ad Antonelli.