Boxe, Guarnieri resta campione italiano dei welter: Marchetti si ritira al 6° round, rivivi il match su Sportface TV

Ivan Guarnieri si conferma campione italiano dei pesi welter. Al PalaPiomba di Silvi Marina, il pugile abruzzese ha difeso con successo la cintura tricolore contro Mirko Marchetti, imponendosi dopo l’abbandono dello sfidante al termine della sesta ripresa. Un successo importante per Guarnieri, arrivato davanti al proprio pubblico e in un match molto atteso per la categoria. Per chi non avesse potuto seguire l’incontro in diretta, tutte le emozioni della serata possono essere rivissute grazie al Live Replay su Sportface TV.

Guarnieri difende il titolo davanti al proprio pubblico

La sfida metteva difronte il campione in carica, che aveva conquistato il titolo italiano lo scorso maggio, e un Marchetti arrivato a Silvi marina da sfidante ufficiale. Il match era organizzato dalla Pugilistica Di Giacomo e rappresentava il momento clou della serata.

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Guarnieri ha saputo gestire il combattimento fino alla sesta ripresa, quando Marchetti ha deciso di non proseguire. Il verdetto ha così consegnato nuovamente la cintura al campione, che ha potuto festeggiare la difesa del titolo davanti al pubblico di casa. Al vincitore è andata anche una borsa economico-sportiva messa a disposizione dal partner FPI Road To Glori.

Un’altra conferma per Guarnieri

Per Guarnieri si tratta di un successo che consolida ulteriormente il suo status nella categoria welter italiana. Difendere una cintura non è mai semplice, soprattutto davanti a uno sfidante esperto come Marchetti, ma il campione è riuscito a portare dalla propria parte il match fino al ritiro dell’avversario.

La serata era stata trasmessa attraverso Italia Boxe TV su Sportaface, e chi volesse recuperarla può ora farlo con il Live Replay su Sportface TV.