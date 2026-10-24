Grand Prix de France, Lara Naki Gutmann firma il colpaccio: rimonta da quinta a terza con un libero da applausi

Lara Naki Gutmann firma una delle prestazioni più belle della sua carriera e conquista uno splendido terzo posto al Grand Prix de France 2026, prima tappa dell’ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico. Quinta dopo lo short program, condizionato da una caduta, l’azzurra ha reagito con un libero di altissimo livello, risalendo fino al podio e superando la barriera dei 200 punti complessivi.

Libero da 137.01 e nuovo primato personale

Gutmann ha interpretato con grande qualità il programma sulle musiche di The Artic Suite di Jacob Shea. Dopo aver aperto con una convincente combinazione triplo toeloop-triplo toeloop, l’azzurro ha commesso l’unica vera imprecisione sul Flip, ruotato soltanto doppio. Da lì in poi, però, è stata impeccabile.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sono arrivati un triplo loop, la splendida sequenza triplo lutz-doppio Axel-doppio Axel, un altro tipo lutz e il triplo salchow, accompagnati da componenti artistiche di grandi qualità. Il risultato è stato un 137.01 nel libero, nuovo personale best, per un totale di 202.37 punti.

Podio deciso per 45 centesimi

Gutmann ha sfiorato addirittura la seconda posizione. La georgiana Anastasiia Gubanova ha infatti chiuso s 202.82, appena 45 centesimi avanti l’italiana, nonostante il quarto punteggio nel libero.

La vittoria è andata alla giapponese Amai Nakai, capace di rimontare fino a quota 219.74. Quarta Yuna Aoki con 200.62. Buona anche la prova dell’altra italiana Sarina Joos, ottava con 175.76.