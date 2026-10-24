Scherma non vedenti, Pieraccini e Tartaglia trionfano a Milano: rivivi tutto su Sportface TV

Grande successo a Milano per la sesta edizione del Trofeo Internazionale “Città di Milano” di scherma non vedenti, evento pilota della World Para Fencing. Nella splendida cornice dell’Arena Giuriati del Politecnico di Milano, a imporsi sono stati Giulio Pieraccini nella gara maschile e Veronica Tartaglia in quella femminile. Una giornata importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il percorso di crescita della disciplina. Tutte le emozioni della manifestazione possono essere rivissute grazie al live replay su Sportafce TV.

Pieraccini vince 15-12, Tartagla si impone 15-10

Nella prova maschile, Pieraccini, classe 2005 e atleta del Circolo Scherma Attraverso, ha battuto in finale Alessandro Buratti con il punteggio di 15-12. In semifinale aveva superato Marcos Mosteiro Rodriguez, mentre l’altro bronzo è andato ad Andrea Pesaresi. Pieraccini è stato anche il più giovane atleta del podio, dettaglio che rende ancora più significativo il successo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel femminile, invece, la vittoria è andata a Veronica Tartaglia, che ha avuto la meglio su Simonetta Pizzuti per 15-10, al termine di un assalto molto combattuto. Sul terzo gradino del podio sono salite le statunitensi Bisonte e Valdes.

Evento storico

La manifestazione ha coinvolto atleti provenienti da sei Paesi e tre continenti diversi, compresi Stati Uniti e Australia. Un dato che certifica la crescita del movimento e il valore di questa competizione riconosciuta nel World Para Fencing.

Secondo il presidente dell’Accademia Scherma Milano, Lorenzo Radice, questo evento è stato un passo fondamentale verso il sogno di vedere un giorno la scherma non vedenti nel programma paralimpico. Milano ha quindi celebrato non soltanto i due vincitori, ma anche una disciplina in piena evoluzione.