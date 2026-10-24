ATP Lione, Musetti da brividi: salva quattro match point, batte Cobolli e vola in finale

Lorenzo Musetti firma una delle vittorie più emozionanti della sua stagione e conquista la finale dell’ATP 250 di Lione. Il toscano ha battuto Flavio Cobolli nel derby azzurro con il punteggio di 4-6 6-2 7-5 dopo due ore e 32 minuti, annullando addirittura quattro match point nel decimo game del terzo set. Per Musetti si tratta della decima finale in carriera nel circuito maggiore, dove finora ha conquistato due titoli.

Cobolli parte meglio, Musetti reagisce con forza

Il primo set è stato molto equilibrato. Cobolli ha trovato le prime palle break nel sesto game, ma Musetti è riuscito a salvarsi. Il momento decisivo è arrivato sul 5-4, quando il romano ha sfruttato il terzo set point a disposizione per chiudere 6-4.

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La reazione del caratino è stata però immediata. Break già nel primo game della seconda frazione, poi un altro strappo nel settimo gioco per il definitivo 6-2, che ha rimesso tutto in equilibrio.

Quattro match point salvati e finale conquistata

Il terzo set ha regalato il momento più spettacolare. Sul 5-4 Cobolli ha avuto quattro match point, ma non è riuscito a chiudere. Tre errori del romano hanno tenuto in vista Musetti, che nel fame successivo ha punto l’avversario trovando il break con un dritto vincente.

Sul 6-5 il toscano non ha più tremato e ha chiuso il match a rete, completando una rimonta di enorme carattere. Adesso resta Fritz: Musetti torna a giocarsi un titolo ATP quattro anni dopo l’ultimo successo, a Napoli nell’ottobre 2022.