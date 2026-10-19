ATP Lione, Musetti domina il derby con Arnaldi: 6-1 6-4 e ottavi conquistati

Lorenzo Musetti si conferma ancor una volta indigesto a Matteo Arnaldi. nel derby italiano del primo turno dell’ATP 250 di Lione, il caratino ha superato il ligure con un netto 6-1 6-4 in un’ora e 20 minuti, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. Per Musetti si tratta della quinta vittoria in altrettanti confronti diretti contro Arnaldi nel circuito maggiore. Il numero 26 del ranking ha mostrato maggiore varietà e lucidità nei momenti decisivi, soprattutto nel secondo set.

Primo set senza storia: Musetti parte fortissimo

L’avvio del match ha subito indirizzato la sfida. Arnaldi ha faticato enormemente nei propri turni di servizio, mentre Musetti ha imposto ritmo e qualità, volando rapidamente sul 4-0. Il ligure ha provato a reagire, procurandosi anche due occasioni per recuperare uno dei break, ma il toscano è riuscito a salvarsi.

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Nel settimo game è arrivato un altro break, utile per chiudere il primo parziale sul 6-1 e certificare una superiorità piuttosto netta nella gestione degli scambi.

Arnaldi cresce, ma Musetti è glaciale nel finale

Il secondo set è stato molto più combattuto. Arnaldi ha trovato maggiore continuità al servizio e nel non game ha avuto ben quattro palle break, tutte però annullate da un Musetti lucidissimo nei punti più delicati.

Scampato il pericolo, il caratino ha alzato il livello nel momento decisivo e, nel game successivo, ha trovato il break ai vantaggi per chiudere sul 6-4. Musetti ha terminato con cinque ace e il 76% dei punti vinti con la prima di servizio. Arnaldi, invece, ha pagato soprattutto il rendimento con la seconda, fermandosi al 32%. Agli ottavi Musetti affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego e Moise Kouame.