ATP Bruxelles, Cinà eliminato al primo turno: Munar vince 6-4, 6-3

Il 19enne palermitano, entrato in tabellone dalle qualificazioni, lotta per un’ora e 22 minuti ma cede allo spagnolo numero 51 del mondo. Resta quarto nella Race verso le Next Gen ATP Finals.

Si ferma al primo turno l’avventura di Federico Cinà nell’ATP 250 di Bruxelles. Il 19enne palermitano, entrato nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, è stato battuto dallo spagnolo Jaume Munar, numero 51 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 22 minuti.

Cinà ha giocato una buona partita, ma non è riuscito a trovare continuità sufficiente per mettere realmente in difficoltà un avversario molto solido, soprattutto al servizio. Munar ha chiuso con 8 ace e il 78% di punti vinti con la prima.

Primo set deciso nel decimo game

Il tennista italiano ha tenuto bene il campo nel primo parziale, riuscendo a restare in scia fino alle battute decisive.

Sul 5-4, però, Munar ha trovato il break che ha indirizzato il set, chiudendolo 6-4.

Munar scappa nel secondo set

Più complicato l’avvio del secondo parziale per Cinà, che ha subito un passaggio a vuoto permettendo allo spagnolo di conquistare quattro game consecutivi.

Il palermitano ha provato a reagire recuperando uno dei break, ma Munar ha mantenuto il controllo del match fino al 6-3 finale.

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Cinà resta in corsa per le Next Gen ATP Finals

Nonostante l’eliminazione a Bruxelles, Cinà resta in un’ottima posizione nella corsa alle Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria.

Il numero 135 del mondo occupa infatti il quarto posto nella Race, continuando quindi a mantenere vive le proprie chance di qualificazione.