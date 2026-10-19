Motori su Sky e NOW dal 22 al 25 ottobre: F1 ad Austin con il match point di Antonelli, MotoGP in Australia

Weekend ricchissimo nella Casa dello Sport: il GP degli Stati Uniti può assegnare il Mondiale di Formula 1 a Kimi Antonelli, mentre la MotoGP fa tappa a Phillip Island. A Monza anche l’ultimo round stagionale del Lamborghini Super Trofeo.

Formula 1, MotoGP e Lamborghini Super Trofeo per un lungo weekend di motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre il programma attraverserà Austin, Phillip Island e Monza, con gare, qualifiche, prove libere e approfondimenti.

L’attenzione principale sarà sul Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, dove Kimi Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo mondiale. Spazio anche al GP d’Australia di MotoGP e alle World Finals del Lamborghini Super Trofeo.

Formula 1 ad Austin: Antonelli al primo match point

Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre la Formula 1 sarà protagonista ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Per Kimi Antonelli sarà il primo weekend nel quale potrà matematicamente conquistare il titolo mondiale.

Il programma inizierà giovedì alle 20.30 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì spazio alle prime due sessioni di prove libere, rispettivamente alle 19.30 e alle 23. Sabato terza sessione alle 19.30 e qualifiche alle 23, mentre domenica il Gran Premio scatterà alle 21.

Nel weekend di Austin sarà in pista anche la F1 Academy, con prove libere, qualifiche e tre gare.

La telecronaca della Formula 1 sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato in cabina di commento da Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio inviata e Davide Camicioli tra studio e circuito.

Dopo la gara spazio a Race Anatomy, condotto da Fabio Tavelli con gli ospiti in studio per analizzare quanto accaduto in pista e le parole dei protagonisti.

Formula 1, il programma del GP degli Stati Uniti

Giovedì 22 ottobre

Ore 19.20 – F1 Academy, Prove Libere

Ore 20.30 – Conferenza stampa piloti

Ore 21.30 – Paddock Live Pit Walk

Ore 23.25 – F1 Academy, Qualifiche

Venerdì 23 ottobre

Ore 19.15 – Paddock Live

Ore 19.30 – F1, Prove Libere 1

Ore 20.30 – Paddock Live

Ore 22.45 – Paddock Live

Ore 23.00 – F1, Prove Libere 2

Ore 00.00 – Paddock Live

Ore 00.45 – F1 Academy, Race 1

Ore 1.45 – Conferenza stampa Team Principal, differita

Sabato 24 ottobre

Ore 19.15 – Paddock Live

Ore 19.30 – F1, Prove Libere 3

Ore 20.30 – Paddock Live

Ore 22.15 – Warm Up

Ore 22.30 – Paddock Live

Ore 23.00 – F1, Qualifiche

Ore 00.15 – Paddock Live

Ore 00.55 – F1 Academy, Race 2

Domenica 25 ottobre

Ore 17.55 – F1 Academy, Race 3

Ore 19.30 – Paddock Live

Ore 21.00 – F1, Gara

Ore 23.00 – Paddock Live Post-Gara

Ore 23.30 – Debriefing

Ore 00.00 – Notebook

Ore 00.15 – Race Anatomy

MotoGP a Phillip Island per il GP d’Australia

Il Motomondiale farà invece tappa a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW.

Il programma della MotoGP inizierà giovedì alle 7 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì la prima sessione di prove libere è prevista all’1.40, mentre alle 6 si disputeranno le prequalifiche.

Sabato si ripartirà all’1.05 con le Prove Libere 2, seguite dalle qualifiche all’1.45 e dalla Sprint alle 6. Domenica il Gran Premio scatterà invece alle 4.

Nel corso del weekend saranno in pista anche Moto2 e Moto3.

Il racconto della MotoGP sarà affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini condurrà gli approfondimenti pre e post gara, con Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni dalla pista. Rosario Triolo e Mattia Pasini seguiranno invece Moto2 e Moto3.

MotoGP, il programma del GP d’Australia

Giovedì 22 ottobre

Ore 7.00 – Conferenza stampa piloti

Ore 14.15 – Paddock Pass

Ore 23.55 – Moto3, Prove Libere 1

Venerdì 23 ottobre

Ore 00.45 – Moto2, Prove Libere 1

Ore 1.40 – MotoGP, Prove Libere 1

Ore 2.40 – Paddock Live

Ore 4.10 – Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 5.00 – Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 6.00 – MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 7.15 – Paddock Live Show

Ore 7.45 – Talent Time

Ore 23.35 – Moto3, Prove Libere 2

Sabato 24 ottobre

Ore 00.20 – Moto2, Prove Libere 2

Ore 1.05 – MotoGP, Prove Libere 2

Ore 1.45 – MotoGP, Qualifiche

Ore 2.40 – Paddock Live

Ore 3.45 – Moto3, Qualifiche

Ore 4.40 – Moto2, Qualifiche

Ore 5.30 – Paddock Live

Ore 6.00 – MotoGP, Sprint

Ore 6.45 – Paddock Live Show

Ore 7.30 – Talent Time

Domenica 25 ottobre

Ore 00.35 – Warm Up MotoGP

Ore 1.00 – MotoGP Rider Fan Parade

Ore 1.30 – Paddock Live

Ore 2.00 – Moto3, Gara

Ore 2.05 – Paddock Live

Ore 2.15 – Moto2, Gara

Ore 3.15 – Paddock Live

Ore 3.30 – Grid

Ore 4.00 – MotoGP, Gara

Ore 5.00 – Zona Rossa

Ore 6.00 – Race Anatomy

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Lamborghini Super Trofeo, ultimo round a Monza

Il weekend a quattro ruote sarà completato dal Lamborghini Super Trofeo, arrivato al sesto e ultimo appuntamento stagionale sul circuito di Monza.

Sabato 24 ottobre si disputeranno le Race 1 delle World Finals. Alle 14.20 saranno in pista le categorie AM e LC su Sky Sport Arena, mentre alle 16.50 toccherà alle categorie PRO e PRO AM su Sky Sport MotoGP.

Domenica spazio alle Race 2: alle 11.05 AM e LC e alle 13.20 PRO e PRO AM, entrambe su Sky Sport MotoGP.

Lamborghini Super Trofeo, il programma di Monza

Sabato 24 ottobre

Ore 14.20 – AM + LC, Race 1

Ore 16.50 – PRO + PRO AM, Race 1

Domenica 25 ottobre

Ore 11.05 – AM + LC, Race 2

Ore 13.20 – PRO + PRO AM, Race 2

Per tutto il weekend saranno disponibili aggiornamenti, risultati, highlights e approfondimenti anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.