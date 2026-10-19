Golden Gala 2027, ufficializzate le 14 specialità: a Roma le stelle della Diamond League

Sette gare maschili e sette femminili per l’appuntamento del 27 maggio. La tappa italiana sarà la quarta della stagione e la prima in Europa del circuito Wanda Diamond League 2027.

Quattordici specialità, sette maschili e sette femminili, per il Golden Gala Pietro Mennea 2027. La Wanda Diamond League ha ufficializzato il programma delle gare che animeranno l’appuntamento di Roma del 27 maggio 2027, quarta tappa stagionale e prima in Europa del circuito.

In pedana e in pista sono attesi alcuni dei migliori interpreti dell’atletica mondiale, insieme a numerosi protagonisti azzurri, a caccia di punti utili per la qualificazione alla finale di Zurigo del 26 e 27 agosto.

Le specialità maschili

Il programma uomini comprenderà 100 metri, 800, 1500, 400 ostacoli, salto in alto, salto triplo e getto del peso.

Sette appuntamenti che offriranno un mix tra velocità, mezzofondo, ostacoli, salti e lanci.

Le gare femminili

Al femminile il Golden Gala proporrà invece 200 metri, 400, 1500, 5000, 3000 siepi, salto in lungo e lancio del disco.

Anche in questo caso saranno sette le specialità inserite nel programma della serata romana.

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Roma prima tappa europea della stagione

Il Golden Gala sarà il quarto appuntamento della Wanda Diamond League 2027. La stagione prenderà il via il 7 maggio a Doha, per poi proseguire con le due tappe cinesi di Shanghai e Xiamen.

Il 27 maggio toccherà quindi a Roma, che ospiterà la prima tappa europea del circuito. Tre giorni più tardi, il 30 maggio, la Diamond League farà tappa a Rabat.

Il calendario proseguirà poi a giugno con Oslo, Stoccolma e Parigi, a luglio con Eugene, Principato di Monaco, Losanna e Londra, quindi ad agosto con Slesia e Bruxelles.

La stagione si chiuderà con la Wanda Diamond League Final di Zurigo, in programma il 26 e 27 agosto.