Mondiali di ginnastica, qualificazioni a Rotterdam: Esposito seconda alla trave, Italia davanti a Giappone e Francia. Colas sorprende nell’all-around

La sedicenne francese è terza nel concorso generale provvisorio dietro Nemour e Blakely. Alle parallele Iorio e Perotti quarta e quinta, al corpo libero Esposito quarta. Nella classifica a squadre l’Italia guida il confronto con le transalpine con un punto di vantaggio.

Segnali importanti per l’Italia nelle qualificazioni femminili dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica alla Ahoy Arena di Rotterdam. Le azzurre hanno totalizzato 162.430 punti e occupano provvisoriamente il primo posto nella classifica a squadre, davanti al Giappone con 161.630 e alla Francia con 161.430.

Tra le protagoniste italiane spicca Manila Esposito, seconda alla trave e quarta al corpo libero. Bene anche Elisa Iorio e Giulia Perotti alle parallele asimmetriche.

Parallele, Iorio quarta e Perotti quinta

Alle parallele asimmetriche il miglior punteggio provvisorio è dell’algerina Kaylia Nemour, prima con 14.933 davanti alla tedesca Helen Kevric, seconda con 14.766.

Terza la francese Elena Colas con 14.533, frutto di 6.3 di difficoltà e 8.233 di esecuzione.

Subito dietro le due azzurre: Elisa Iorio è quarta con 14.466, mentre Giulia Perotti è quinta con 14.366.

Esposito seconda alla trave

Alla trave Manila Esposito ha ottenuto 14.200 punti, punteggio che le vale provvisoriamente il secondo posto alle spalle della giapponese Mana Okamura, prima con 14.266.

Terza la statunitense Skye Blakely con 14.166, quarta Elena Colas con 14.133. Giulia Perotti occupa invece l’ottava posizione con 13.833.

Corpo libero, Esposito quarta

Al corpo libero comandano le statunitensi Reese Esponda e Claire Pease, rispettivamente con 13.633 e 13.533.

Terza la francese Maiana Prat con 13.300, mentre Manila Esposito è quarta con 13.233. Quinta Elena Colas con 13.133.

Colas terza nel concorso generale

La francese Elena Colas si è messa in evidenza anche nel concorso generale, dove occupa provvisoriamente la terza posizione con 55.032 punti.

Davanti a lei ci sono Kaylia Nemour con 55.999 e Skye Blakely con 55.464. Colas aveva aperto la propria gara al volteggio con un avvitamento semplice valutato 13.233.

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Italia avanti nel confronto con la Francia

Nel confronto diretto con la Francia, l’Italia ha costruito buona parte del proprio vantaggio alle parallele, dove ha guadagnato circa 1.7 punti, e al volteggio, con circa mezzo punto in più.

Situazione sostanzialmente equilibrata alla trave, mentre al corpo libero la Francia ha recuperato circa un punto.

Con le qualificazioni ancora in corso, la classifica resta provvisoria, ma il punteggio di squadra e i piazzamenti individuali confermano un avvio molto positivo per la formazione azzurra.