Formula 1, Antonelli campione del mondo ad Austin? Tutte le combinazioni

Il pilota Mercedes guida il Mondiale con 340 punti e 102 lunghezze di vantaggio su George Russell. Nel GP degli Stati Uniti del 25 ottobre arriva il primo match point: con una vittoria e il compagno dal nono posto in giù potrebbe già conquistare il titolo.
Kimi Antonelli può diventare campione del mondo di Formula 1 già domenica 25 ottobre ad Austin. Dopo il Gran Premio di Singapore, il pilota della Mercedes guida la classifica con 340 punti e un vantaggio di 102 lunghezze sul compagno di squadra George Russell, primo inseguitore nella corsa al titolo.
A sei gare dalla conclusione della stagione, il GP degli Stati Uniti rappresenterà dunque il primo match point iridato per Antonelli, protagonista di un campionato che lo ha portato a un passo dal titolo.
Antonelli campione ad Austin: cosa deve succedere
Per festeggiare già in Texas, Antonelli dovrà lasciare Austin con almeno 125 punti di vantaggio su Russell. Dopo il GP degli Stati Uniti resteranno infatti cinque gare, con 125 punti complessivamente a disposizione secondo i calcoli riportati.
La combinazione indicata è chiara: Antonelli deve vincere il Gran Premio e Russell deve chiudere al nono posto o più indietro.
In questo caso il vantaggio tra i due salirebbe a 125 punti. Antonelli avrebbe inoltre dalla sua il maggior numero di vittorie: un eventuale successo ad Austin sarebbe infatti il nono della sua stagione, elemento che gli garantirebbe il titolo anche nell’ipotesi di un arrivo a pari punti al termine del campionato.
Hamilton ancora matematicamente in corsa
La situazione non riguarda soltanto Russell. Prima del weekend americano conservano infatti possibilità aritmetiche anche Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris.
Hamilton è terzo tra i piloti ancora in corsa indicati, con 229 punti. In caso di vittoria di Antonelli ad Austin, per restare matematicamente in lotta dovrebbe terminare almeno tra i primi quattro.
Per Verstappen, fermo a 221 punti, Leclerc a 215 e Norris a 201, invece, un successo di Antonelli nel GP degli Stati Uniti cancellerebbe le residue possibilità di conquistare il Mondiale.
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La classifica prima di Austin
Antonelli arriva quindi negli Stati Uniti da leader con 340 punti, seguito da Russell a quota 238. Hamilton è a 229, Verstappen a 221, Leclerc a 215 e Norris a 201.
Il primo scenario utile per chiudere matematicamente il campionato passa dunque da Austin: vittoria di Antonelli e Russell non oltre il nono posto. In caso contrario, la corsa al titolo proseguirebbe nelle successive tappe del Mondiale.