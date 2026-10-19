Pattinaggio di figura, Grassl trionfa al Budapest Trophy: Bianchi-Basile secondi nella danza junior

L’azzurro conquista il settimo successo in carriera nella Challenger Series con 268.84 punti. Sul podio anche Zoe Bianchi e Daniel Basile, secondi nella danza junior. Primati personali per diverse coppie italiane.

Daniel Grassl trionfa al Budapest Trophy 2026. Sul ghiaccio del VASAS Ice Rink di Budapest, sede dell’appuntamento valido per l’ISU Challenger Series di pattinaggio di figura, l’azzurro delle Fiamme Oro ha conquistato il successo nel settore maschile con il miglior punteggio in entrambi i programmi.

Grassl ha chiuso la competizione con 268.84 punti, centrando il settimo successo della carriera nella Challenger Series e infliggendo quasi 26 punti di distacco al secondo classificato.

Bianchi e Basile sul podio nella danza junior

Un altro risultato importante per l’Italia è arrivato nella danza junior, dove Zoe Bianchi e Daniel Basile hanno conquistato il secondo posto con 164.89 punti.

La coppia dell’Icelab ha inoltre migliorato il proprio primato ufficiale. Buon risultato anche per Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue, quarti con 155.40 e anche loro autori del nuovo record personale.

Tali-Lafornara e Paolino-Tuba migliorano i primati

Nella danza senior erano impegnate altre due coppie italiane. Noemi Maria Tali e Noah Lafornara hanno chiuso in quinta posizione con 175.59 punti, mentre Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba hanno terminato al settimo posto con 173.74.

Entrambi i binomi hanno migliorato i rispettivi primati ufficiali.

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Piredda sesta, Pezzetta tredicesima

Nel settore femminile, Marina Piredda si è classificata al sesto posto con 170.81 punti.

Anna Pezzetta ha invece chiuso la propria gara in tredicesima posizione con un totale di 159.31.

Le azzurre nella prova junior femminile

Nella competizione junior femminile hanno gareggiato Rebecca Lo Cascio e Ginevra Antonina Volante, entrambe dell’Icelab.

Lo Cascio ha terminato al decimo posto con 119.75 punti, mentre Volante si è classificata sedicesima con 100.85.

Il Budapest Trophy, disputato dal 16 al 18 ottobre, si chiude così con la vittoria di Grassl e il secondo posto di Bianchi-Basile tra i risultati di maggior rilievo per la spedizione italiana.