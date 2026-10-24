Mondiali ginnastica artistica, Targhetta d’argento al cavallo con maniglie: storico podio per l’Italia

A Rotterdam il ventenne azzurro, già campione d’Europa, chiude con 15.233 e si arrende soltanto all’armeno Hamlet Manukyan. Per l’Italia è il primo podio iridato nella specialità dopo oltre un secolo.
Gabriele Targhetta conquista una storica medaglia d’argento ai Mondiali di ginnastica artistica in corso a Rotterdam. Il ventenne azzurro sale sul secondo gradino del podio nella finale del cavallo con maniglie, confermandosi tra i grandi protagonisti internazionali della specialità.
Targhetta, già campione d’Europa ai recenti Europei di Zagabria, ha chiuso la propria prova con il punteggio di 15.233.
Oro all’armeno Manukyan
A precedere l’italiano è stato soltanto Hamlet Manukyan, capace di conquistare il titolo mondiale con 15.300.
Terzo posto e medaglia di bronzo per un altro armeno, Mamikon Khachatryan, che ha completato il podio della finale.
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Un risultato storico per l’Italia
L’argento di Targhetta assume un valore particolare anche per la storia della ginnastica italiana: si tratta infatti del primo podio mondiale dell’Italia al cavallo con maniglie dopo oltre un secolo.
Per il giovane azzurro arriva così un’altra conferma di altissimo livello dopo il titolo continentale conquistato a Zagabria, in una stagione che lo ha definitivamente proiettato ai vertici della specialità.