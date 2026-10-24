ATP Lione, Musetti batte Van Assche in 3 ore e mezza: ora semifinale contro Cobolli

In Francia, Lorenzo Musetti non sbaglia e dopo una maratona di 3 ore e mezza, si guadagna la semifinale contro Cobolli

Lorenzo Musetti ha regalato una notte epica ai tifosi dell’ATP 250 di Lione, superando il francese Luca Van Assche in una battaglia estenuante durata 3 ore e 33 minuti. Il toscano ha dovuto lottare su ogni punto, chiudendo l’incontro con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4, dopo aver annullato numerose palle break e mostrato un cuore enorme nei momenti più critici della sfida.

Il primo set è stato un equilibrio perfetto, risolto solo al tie-break dove Musetti ha prevalso per 7-5. Nella seconda frazione, il giovane talento di casa ha reagito con orgoglio, strappando il parziale ai vantaggi per 7-7, costringendo l’azzurro al terzo set decisivo.

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Qui, la resistenza fisica e mentale di Musetti ha fatto la differenza: un break decisivo e fondamentale nel nono gioco e un servizio impeccabile sul 5-4 hanno sigillato la vittoria, tra gli applausi calorosi di un pubblico che ha riconosciuto il valore di una prestazione straordinaria.

Il successo di Musetti lo porta alla semifinale contro Cobolli

Ora, ad attendere il vincitore di questa fatica c’è un appuntamento speciale: un derby tutto italiano in semifinale contro Flavio Cobolli, autore a sua volta di una splendida rimonta su Brandon Nakashima.

Sarà un match davvero carico di significato, dove l’amicizia e la rivalità sportiva si fonderanno, con entrambi i tennisti consapevoli che una vittoria significherebbe un’importantissima iniezione di punti preziosi per la corsa alle prestigiose ATP Finals di Torino.