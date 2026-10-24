Coppa del Mondo, cambiano gli orari del gigante femminile a Soelden: il motivo e quando si parte

Le più grandi sciatrici mondiali devono subito fare i conti con un imprevisto legato alle condizioni meteo: cambia l’orario di partenza del gigante a Soelden
La Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino si apre subito con un cambio di programma. Lo slalom gigante femminile di Soelden, in Austria, ha subito una variazione negli orari di entrambe le manche odierne a causa delle avverse condizioni meteo.
Gli organizzatori della prima tappa stagionale hanno infatti comunicato che, per consentire i necessari lavori di pulizia della neve caduta durante la notte, la competizione è stata posticipata di 30 minuti. Di conseguenza, la prima manche prenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda manche, con l’inversione delle migliori 30 atlete, scatterà alle ore 13.30.
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Nonostante il ritardo, l’Italia schiera ben 11 rappresentanti pronte a lottare sul ghiaccio del Rettenbach. Lara Della Mea sarà l’unica azzurra inserita nel secondo gruppo di merito della classifica di specialità, partendo con il prestigioso pettorale 12. Grande attesa per il ritorno al cancelletto di Marta Bassino, che dopo oltre 1 anno di stop per infortunio scenderà in pista col 28.
Da Pirovano a Trocker: le speranze dello sci italiano in Coppa del Mondo
Fuori dalle prime 30, tornerà allo start in gigante Laura Pirovano, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di discesa, che grazie ai punti accumulati nella classifica generale partirà col 31.
Subito dopo, al via col 34, ci sarà la giovane promessa Anna Trocker. Completano la squadra azzurra Asja Zenere (21), Sophie Mathiou (37), Ilaria Ghisalberti (38), Alice Pazzaglia (41), Giorgia Collomb (49), Tatum Bieler (56) ed Emilia Mondinelli (66).