Memorial Tamburini, Foglia è il nuovo campione EBU Silver dei pesi gallo: rivivi l’evento su Sportface TV

Alex Foglia emerge come nuovo campione EBU Silver dei pesi gallo dal Memorial Tamburini: rivivi l’evento andato in onda in diretta su Sportface TV

Il Palasport San Filippo di Brescia ha ospitato un’emozionante serata di pugilato professionistico organizzata da PromoBoxe Italia, culminata con l’incoronazione di un nuovo campione. Al centro dell’evento, la sfida per la cintura vacante EBU Silver dei pesi gallo tra il promettente Alex Foglia e l’agguerrito Claudio Grande.

Il match ha seguito un copione dinamico e avvincente. Nelle prime riprese, Grande ha imposto un ritmo forsennato, agendo da aggressore indomito e costringendo Foglia a un ruolo di incontrista. Fino al quarto round, il toscano è apparso leggermente in vantaggio nei cartellini.

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Tuttavia, Foglia ha saputo ribaltare le sorti dell’incontro grazie a una boxe rapida, fitta e a un eccellente movimento di gambe, accumulando round su round a suo favore.

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Foglia batte Grande ed è il nuovo campione EBU Silver

Il momento decisivo è arrivato all’ottavo round: dopo un acceso scambio a corta distanza, Foglia è riuscito a mettere Grande al tappeto. Sebbene il campione uscente abbia trovato le risorse per reagire e resistere fino al suono della campana finale, non è bastato per ribaltare il punteggio. I giudici hanno assegnato la vittoria a Foglia con un verdetto non unanime, sancendo il suo status di nuovo Campione EBU Silver di categoria.

A completare una serata di alto livello, nel settore dei pesi massimi leggeri, Alessandro Capuzzi ha dominato Stefan Stankovic, ottenendo una netta vittoria per ko tecnico alla quarta ripresa. Un trionfo che conferma l’eccellente stato di forma.