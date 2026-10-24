Sport in tv oggi sabato 24 ottobre: sci alpino a Soelden e MotoGP in Australia, Sportface su Prime Video e Samsung TV

L’apertura della Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante femminile di Soelden e il GP d’Australia di MotoGP sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di sabato 24 ottobre. Grande spazio anche ai Mondiali di ginnastica artistica, al tennis con le semifinali dei tornei di Osaka, Ningbo, Almaty, Bruxelles e Lione, alla Supercoppa italiana di volley femminile e alla Formula 1. Ricco anche il programma di Sportface TV con il Campionato Italiano eSport di ciclismo, il Trofeo Internazionale di scherma non vedenti, Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte di pallanuoto femminile e il titolo italiano dei pesi welter tra Ivan Guarnieri e Mirko Marchetti.

La giornata comincia nella notte con il GP d’Australia di MotoGP, tra prove libere, qualifiche e Sprint Race. Dalle 10.30 riflettori invece su Soelden per la prima manche del gigante femminile che apre la Coppa del Mondo di sci alpino, con la seconda manche alle 13.30.

Alle 14.00 spazio alle finali di specialità dei Mondiali di ginnastica artistica, mentre il tennis propone anche il derby italiano Cobolli-Musetti nella semifinale dell’ATP 250 di Lione. Alle 18.00 l’Italia affronta l’Ungheria agli Europei di football americano e Conegliano-Scandicci assegna la Supercoppa italiana di volley femminile. In serata appuntamento anche con la Formula 1 ad Austin e con USA-Italia del WXV di rugby femminile.

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Sport in tv oggi, sabato 24 ottobre

00.25 – MOTO2 (GP Australia) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

01.00 – TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Tongyeong: diretta streaming su Triathlon Live TV.

01.10 – MOTOGP (GP Australia) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

01.50 – MOTOGP (GP Australia) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

02.00 – BASEBALL (MLB, World Series) – Gara 1 Milwaukee Brewers-Tampa Bay Rays: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

03.00 – GOLF (DP World Tour) – Korea Championship, terzo giro: diretta tv dalle ore 05.30 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

03.30 – TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Tongyeong: diretta streaming su Triathlon Live TV.

03.45 – MOTO3 (GP Australia) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

04.40 – MOTO2 (GP Australia) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

05.00 – TENNIS (WTA 250 Osaka) – Semifinali: diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW e SuperTennis+.

06.00 – MOTOGP (GP Australia) – Sprint Race: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

07.30 – LOTTA (Mondiali) – Qualificazioni greco-romana nelle categorie 55 kg, 60 kg, 77 kg e 82 kg: diretta streaming su UWW+.

09.00 – TENNIS (WTA 500 Ningbo) – Semifinali: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Max e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW e SuperTennis+.

09.30 – CICLISMO eSPORT (Campionato Italiano 2026) – Campionato Italiano eSport Master e Under 19: diretta su FCI Bike Live, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

10.30 – SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Soelden, prima manche: diretta tv su Rai 2; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN. Nuovo orario rispetto all’iniziale 10.00.

11.15 – SALTO CON GLI SCI (Summer Grand Prix) – HS140 femminile a Klingenthal: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

12.00 – TENNIS (ATP 250 Almaty) – Semifinali: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

12.30 – PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Short program maschile ad Angers: diretta su RaiPlay Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.30 – BADMINTON (BWF World Tour) – French Open: diretta streaming su BWF TV.

12.30 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Ternana: diretta streaming su DAZN.

13.25 – SALTO CON GLI SCI (Summer Grand Prix) – HS140 maschile a Klingenthal: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

13.30 – SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Soelden, seconda manche: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN. Nuovo orario rispetto all’iniziale 13.00.

13.30 – CALCIO (Premier League) – Aston Villa-Manchester City: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.30 – CALCIO (Championship) – Charlton-Norwich: diretta streaming su Como TV.

13.45 – CICLOCROSS – Gara femminile a Heederstrand: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

14.00 – CALCIO (Liga) – Rayo Vallecano-Elche: diretta streaming su DAZN.

14.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Finali di specialità: corpo libero maschile, cavallo con maniglie, sbarra, volteggio femminile e parallele asimmetriche: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

14.00 – SNOOKER (Northern Ireland Open) – Semifinali: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (World Series) – Lead maschile a Santiago, qualificazioni: non è prevista copertura tv o streaming.

14.00 – TENNIS (ATP 250 Lione) – Semifinali: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Cobolli-Musetti sarà il secondo match dalle ore 14.00 e non inizierà prima delle 16.00.

14.20 – PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Free dance ad Angers: diretta su RaiPlay Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Treviso-Dolomiti Bellunesi: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Campobasso: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Livorno: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Spezia-Latina: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Inter U23-Sorrento: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Scafatese-Barletta: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Cagliari-Bologna: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Como-Sassuolo: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Avellino-Padova, Cremonese-Juve Stabia, Virtus Entella-Mantova, Modena-Cesena e Südtirol-Sampdoria: diretta streaming su DAZN.

15.00 – GOLF (PGA Tour) – Butterfield Bermuda Championship, terzo giro: diretta dalle ore 19.00 su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

15.00 – PALLANUOTO (Serie A1) – Napoli-Chiavari: non è prevista copertura tv o streaming.

15.00 – CALCIO A 5 (Serie A) – Vinumitaly Petrarca-Sandro Abate: diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

15.00 – CICLOCROSS – Gara maschile a Heederstrand: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

15.30 – RUGBY (Serie A) – Viadana-Fiamme Oro, Parabiago-Rovigo, Emilia-Rugby Lyons e Vicenza-Mogliano: diretta streaming su The Rugby Channel.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Lipsia-Elversberg: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Augsburg-Union Berlino, Colonia-Schalke 04, Mainz-Werder Brema e Paderborn-Amburgo: non è prevista copertura tv o streaming.

15.30 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Civitavecchia: non è prevista copertura tv o streaming.

16.00 – TENNIS (ATP 250 Bruxelles) – Semifinali: diretta tv su Sky Sport 258 e dalle 18.30 anche su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

16.00 – LOTTA (Mondiali) – Semifinali greco-romana nelle categorie 55 kg, 60 kg, 77 kg e 82 kg: diretta streaming su UWW+.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Arsenal-Everton: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Coventry-Fulham: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Championship) – Preston-West Bromwich: diretta streaming su Como TV.

16.00 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Inter: diretta streaming su DAZN.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Busto Arsizio: diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Club Italia-Melendugno e Trento-Fasano: diretta streaming su DAZN.

16.00 – RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Glasgow: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Quinto: non è prevista copertura tv o streaming.

16.15 – CALCIO (Liga) – Racing Santander-Espanyol: diretta streaming su DAZN.

16.30 – PALLAMANO (Serie A) – Molteno-Sassari: diretta streaming su Pallamano TV.

16.35 – RUGBY (Top 14) – Stade Toulousain-USA Perpignan: diretta streaming su DAZN.

17.00 – SCHERMA – 6° Trofeo Internazionale di Scherma Non Vedenti: diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. L’evento sarà disponibile anche su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus in differita dalle ore 20.30.

17.00 – CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Covei Meta Catania: diretta streaming su Futsal TV e sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

17.15 – CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Ascoli: diretta streaming su DAZN.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Brescia-Cittadella: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Ravenna: diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Savoia-Cosenza: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Carpi: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Ortigia: non è prevista copertura tv o streaming.

17.30 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ancona-Trieste: non è prevista copertura tv o streaming.

17.50 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte: diretta su FIN TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.

18.00 – PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Short program coppie: diretta su RaiPlay Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.

18.00 – CALCIO (Serie A) – Napoli-Roma: diretta streaming su DAZN.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Supercoppa Italiana) – Conegliano-Scandicci: diretta tv su Rai 2; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.

18.00 – FOOTBALL AMERICANO (Europei) – Italia-Ungheria: diretta streaming sul canale YouTube della FIDAF.

18.00 – VOLLEY (Serie A2) – Lagonegro-Reggio Emilia: diretta streaming su DAZN.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Roma-Altino: diretta streaming su DAZN.

18.00 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte Catania e Roma-Sori: diretta streaming su Waterpolo Channel.

18.00 – BASKET (LNB francese) – Boulazac-Le Mans e JL Bourg-Gravelines Dunkerque: diretta streaming su DAZN.

18.30 – CALCIO (Premier League) – Chelsea-Tottenham: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Liga) – Valencia-Villarreal: diretta streaming su DAZN.

18.30 – CALCIO (Bundesliga) – Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Roma: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.

18.30 – BASKET (LNB francese) – Chalon-Strasburgo: diretta streaming su DAZN.

18.30 – PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Posillipo, Lazio-Olympic Roma e Pro Recco-Telimar: non è prevista copertura tv o streaming.

18.30 – PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Haenna: diretta streaming su Pallamano TV.

19.00 – PALLAMANO (Serie A) – Conversano-Chiaravalle, Merano-Cingoli e Trieste-Fasano: diretta streaming su Pallamano TV.

19.30 – FORMULA 1 (GP USA) – Prove libere 3: diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.30 – CALCIO (Serie B) – Arezzo-Benevento: diretta streaming su DAZN.

19.30 – CALCIO (Bundesliga austriaca) – SK Rapid Vienna-Lustenau: diretta streaming su Como TV.

19.30 – BASKET (Liga ACB) – Murcia-Leyma Coruña: diretta streaming su DAZN.

19.30 – BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Venezia-Elitzur Ramla: diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

19.30 – PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Albatro: diretta streaming su Pallamano TV.

19.30 – PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Free skating femminile: diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+ e HBO Max.

20.00 – BASKET (Serie A) – Varese-BC Roma: diretta streaming su LBA TV.

20.00 – BOXE – Riunione di Sheffield, main event Smith-Puello per il Mondiale WBC dei pesi welter leggeri.

20.00 – SNOOKER (Northern Ireland Open) – Semifinali: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

20.30 – BASKET (Serie A) – Scafati-Trento: diretta streaming su LBA TV.

20.30 – BASKET (LNB francese) – Nanterre-Cholet: diretta streaming su DAZN.

20.30 – CALCIO (Zweite Bundesliga) – Norimberga-Kaiserslautern: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Lazio-Rapallo: non è prevista copertura tv o streaming.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Lazio-Parma: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

20.45 – CALCIO (Ligue 1) – Lens-Paris: diretta streaming su Ligue1+.

20.45 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Talmassons-Chieri: diretta streaming su DAZN.

21.00 – BOXE (Campionato Italiano pesi welter) – Ivan Guarnieri-Mirko Marchetti: diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

21.00 – CALCIO (Liga) – Atletico Madrid-Deportivo La Coruña: diretta streaming su DAZN.

21.30 – CALCIO (Liga portoghese) – Gil Vicente-Porto: diretta streaming su DAZN.

22.15 – RUGBY FEMMINILE (WXV Global Series) – USA-Italia: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e sul canale YouTube della FIR.

23.00 – FORMULA 1 (GP USA) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 00.30 su TV8 e tv8.it.

23.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (World Series) – Speed maschile e femminile a Santiago, tabellone finale: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre

00.40 – MOTOGP (GP Australia) – Warm-up: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

01.05 – SHORT TRACK (World Tour) – Vancouver, seconda giornata: diretta streaming sul canale ISU.

02.00 – MOTO3 (GP Australia) – Gara, con passaggio dall’ora legale all’ora solare: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 11.00 su TV8 e tv8.it.

02.15 – MOTO2 (GP Australia) – Gara, in ora solare: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 12.15 su TV8 e tv8.it.

04.00 – MOTOGP (GP Australia) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 14.00 su TV8 e tv8.it.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Sabato 24 ottobre giornata particolarmente ricca anche per Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con diversi eventi live e sui canali dedicati della piattaforma OTT. Alle 09.30 spazio al Campionato Italiano eSport Master e Under 19 2026 su FCI Bike Live, alle 17.00 al 6° Trofeo Internazionale di Scherma Non Vedenti su Assalto – La TV della Scherma, alle 17.50 a Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte su FIN TV e alle 21.00 al Campionato Italiano dei pesi welter tra Ivan Guarnieri e Mirko Marchetti su Italia Boxe TV. Prosegue inoltre durante la giornata la programmazione di Sportface TV con approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate allo sport italiano e internazionale.