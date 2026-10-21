ATP Lione: Musetti avanza, Kouamé si arrende in due set

Lorenzo Musetti stacca il pass per i quarti di finale all’ATP di Lione. L’azzurro supera il promettente padrone di casa Kouamé giocando un tennis ordinato ed efficace.

L’esperienza di Musetti ferma la corsa di Kouamé

Musetti avanza. Il toscano, numero 26 del mondo, supera il turno imponendosi con un doppio 6-4 sul giovanissimo Moise Kouamé.

Il transalpino, appena 17enne e numero 194 del ranking, aveva sorpreso tutti eliminando Lorenzo Sonego all’esordio. Questa volta ha trovato un avversario più attento, in grado di gestire la pressione di un pubblico tutto dalla parte dell’idolo locale. La partita vive di scambi lunghi e qualche difesa di puro istinto. Musetti indirizza la gara trovando buone percentuali con la prima di servizio. Nel secondo parziale il ritmo del francese scende a causa di un fastidio al quadricipite destro, costringendo i medici a intervenire in campo due volte. Anche con qualche problema fisico, il nativo di Sarcelles resta attaccato al punteggio e annulla diverse palle break.

Alla fine la maggiore esperienza dell’italiano viene fuori. Un bel passante di rovescio e alcune discese a rete permettono all’azzurro di trovare il break decisivo. Dopo la vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, questo successo lo porta ai quarti, dove aspetta il vincente tra Vacherot e Van Assche.

Il cammino di Flavio Cobolli verso le Finals

Nel frattempo l’attenzione del torneo si sposta sull’altro azzurro in gara. Flavio Cobolli, prima testa di serie e numero 6 mondiale, attende il suo debutto negli ottavi di finale.

Il romano affronta un avversario esperto come lo svizzero Stanislas Wawrinka, 41 anni, entrato nel tabellone principale grazie a una wild card. L’elvetico ha appena battuto lo spagnolo Martin Landaluce per 6-3, 6-7, 7-6, dimostrando una buona tenuta in questa sua ultima stagione nel circuito.

I precedenti sorridono a Cobolli, vincitore in tutte e due le sfide giocate in passato. Passare il turno è fondamentale per il tennista italiano, impegnato nella volata per qualificarsi alle ATP Finals di Torino.

Fare punti serve ad allontanare l’australiano Alex De Minaur, al momento staccato di 660 lunghezze nella classifica per il torneo di fine anno. In caso di vittoria, il romano giocherà ai quarti contro Brandon Nakashima o Kyrian Jacquet, in una porzione di tabellone che potrebbe vederlo sfidare in semifinale proprio il connazionale Musetti.

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