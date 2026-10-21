Scherma, svelato il tabellone della Club League: tutto pronto per la nuova era

Il sipario si è alzato ufficialmente sui calendari della neonata Club League di spada maschile e femminile. Il fine settimana segnerà il debutto in pedana del nuovo torneo che promette spettacolo.

Le parole di Luigi Mazzone e i numeri del torneo

Tutto è pronto per la partenza del nuovo circuito a squadre riservato alla specialità della spada. La formula inedita è stata presentata direttamente nello studio televisivo griffato FIS-Sportface, con una diretta streaming su Assalto TV e sulla nostra piattaforma SportfaceTV che ha svelato gli incroci del tabellone per l’annata 2026/2027.

In cabina di regia il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, il quale ha delineato i contorni di questo progetto pilota nato per rilanciare la scherma di gruppo. Il numero uno federale ha sottolineato come la competizione esalti la bellezza delle gare a squadre, offrendo alle società l’occasione di vivere un circuito appassionante e ricco di emozioni, con la prospettiva di estenderlo in futuro anche alle altre armi.

“È una nuova competizione che esalta la bellezza delle gare a squadre e dà la possibilità alle società di vivere un circuito che immaginiamo appassionante e ricco di emozioni, con la prospettiva di estenderlo in futuro anche alle altre armi”.

Mazzone ha voluto poi mandare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti e alle atlete che saliranno in pedana fin dal prossimo weekend. I dati del torneo sono imponenti: al via si presenteranno ben 128 squadre, pronte a incrociare le lame in un percorso lungo e logorante. Per una kermesse che promette subito spettacolo.

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Da Riccione a Terni: le sfide di Mangiarotti e Partenopeo

L’algoritmo ha fatto il suo dovere estraendo in modo casuale le posizioni per i gironi di Serie A e B, dividendo l’Italia in due blocchi.

Il primo fine settimana di assalti vedrà i protagonisti della Zona 1 scendere sulle pedane di Riccione, mentre gli specialisti della Zona 2 si daranno battaglia a Terni.

Ogni raggruppamento prevede 16 formazioni che si affronteranno in un girone all’italiana suddiviso in 3 giornate e 15 turni, per un totale massiccio di 120 incontri a girone.

Nella massima serie, i sorteggi hanno posizionato in cima alla lista corazzate storiche. Nel tabellone maschile della Zona 1 svetta il Pettorelli Piacenza, mentre tra le donne guida il CDS Mangiarotti.

Scendendo al Sud, la Zona 2 maschile vede come testa di serie il Club Sportivo Partenopeo, con le ragazze del Circolo della Scherma Terni chiamate a difendere il primo slot.