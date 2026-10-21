Mondiali: Cina d’oro per 233 millesimi, delusione per le Fate

Ginnastica artistica, Mondiali 2026: vince la Cina. La finale a squadre regala spettacolo, premiando la formazione asiatica per un’inezia sulle rivali americane. Serata buia per la nazionale azzurra, tradita dalla trave e relegata in fondo alla graduatoria.

Qiu incorona la Cina, l’assalto di Pease non basta agli USA

La lotta per la medaglia d’oro ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo esercizio. In un epilogo al cardiopalma, a rivelarsi decisiva è stata la Qiu che alla fine ha regalato la vittoria alla Cina, spodestando gli Stati Uniti dopo 16 anni di dominio.

A invertire l’inerzia del duello è stata la rotazione alla trave. Le atlete cinesi hanno conquistato la vetta temporanea con 126.798 punti prima dell’ultimo attrezzo, momento in cui le americane hanno tentato una rincorsa disperata al corpo libero. Claire Pease ha suonato la carica piazzando un 13.933 stellare grazie a un’acrobatica magistrale, mentre Dulcy Caylor ha rallentato la rimonta fermandosi a 12.333.

Dall’altra parte Zhang ha incassato punti pesanti per le asiatiche con un solido 13.033, mettendo ulteriore pressione alle avversarie prima della fine. A chiudere i conti è stata Qiyuan Qiu: la ginnasta asiatica ha ottenuto il 12.833 necessario per blindare il 1° posto. La Cina ha trionfato con un margine minimo di 233 millesimi.

Il gradino più basso del podio è andato al Giappone, che ha archiviato la pratica con 123.631 punti. Le nipponiche, guidate dall’esercizio di Nishiyama da 12.533, hanno approfittato in pieno degli errori della Francia, condannata da una caduta di Charpy alle parallele.

La caduta azzurra: Iorio e Perotti illudono, Esposito e compagne ultime

La gara dell’Italia ha deluso pesantemente le aspettative. L’inizio alle parallele asimmetriche aveva acceso grandi speranze, che però alla fine non sono bastate. In avvio di serata, Giulia Perotti ha rotto il ghiaccio volando a 14.400, seguita a ruota dal bel 14.300 di Elisa Iorio. Il 2° posto provvisorio sembrava il preludio a una serata magica, ma la trave ha spazzato via ogni velleità. I 10 centimetri hanno respinto le azzurre, con 3 cadute pesantissime. Sofia Tonelli ha aperto la crisi con 12.066, seguita dall’errore sul doppio carpio in uscita di Manila Esposito, ferma a 13.100. Male anche Perotti che ha raccolto solo 12.566.

Il parziale di 37.732 ha spento definitivamente l’entusiasmo verso la fine del programma. Al corpo libero e al volteggio è mancata la scossa, sebbene July Marano abbia provato a limitare i danni con 12.800. La squadra ha accusato il colpo e non ha mai trovato la reazione giusta. Il totale di 118.497 ha inchiodato la formazione italiana all’8° posto, staccata di 2 decimi persino dalla Russia penultima.

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