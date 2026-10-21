F1, GP di Austin: Antonelli punta al Mondiale, Ferrari in difficoltà con il retrotreno

F1, tutto pronto per il GP di Austin. Da domani scatterà il fine settimana americano che potrebbe fare la storia. Il tracciato texano apre un fine settimana fondamentale per il mondiale piloti, dove Kimi Antonelli ha la prima vera occasione per laurearsi campione.

Wolff spinge Antonelli e la questione Fornaroli

La Mercedes atterra negli Stati Uniti per ritrovare il passo dopo le ultime uscite opache. Sulle macchine arriva l‘ultimo pacchetto di aggiornamenti dell’anno, una mossa necessaria per difendere la vetta.

Toto Wolff è stato molto schietto sulle recenti sbavature in Asia, ammettendo che la squadra ha lavorato duro per capire i veri problemi e ora proprio Austin offre l’opportunità di reagire. Il dirigente austriaco sa che il gruppo degli avversari è compatto e ripete come sia vitale “continuare a fare progressi” per stare davanti. “La priorità è il fine settimana che abbiamo davanti: eseguire tutto nel modo giusto, massimizzare la nostra prestazione e affrontare una gara alla volta”.

Antonelli affronta così il suo 1° match point mondiale, traguardo che potrebbe chiudere la pratica con 5 tappe di anticipo incrociando i giusti risultati.

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Vasseur chiede alla Ferrari una prova solida

Dalle parti di Maranello il clima è diverso. La lotta per il titolo piloti è andata, quindi il bersaglio seppur minimo rimane il 2° posto nei costruttori dietro la scuderia tedesca. La vittoria manca ormai dal 5 luglio e il team vuole spezzare questo digiuno prolungato. Frederic Vasseur descrive la pista americana come una delle più ostiche del calendario, per via di una combinazione di curve diverse tra loro che mettono a nudo i difetti delle monoposto, soprattutto al retrotreno della Ferrari.

Dopo aver superato un brutto periodo fatto di 5 gare negative, la Rossa però sembra aver ritrovato respiro nelle ultime tappe asiatiche. Il responsabile della squadra ha precisato che il team ha faticato molto per consolidare i passi avanti visti da poco e adesso pretende senza scuse un weekend con una “prestazione solida in ogni ambito”.

L’intenzione per la trasferta in Texas è chiara: scaricare in pista tutto il potenziale della SF-26 per sovvertire il pronostico e raccogliere punti vitali in questo finale di stagione.

“Non vediamo l’ora di scendere in pista davanti al pubblico americano con l’obiettivo di sfruttare al massimo il potenziale della SF-26”.

Guardando oltre i box principali, però, continua a far discutere la situazione di Leonardo Fornaroli. Il pilota italiano ha vinto il mondiale di F2 ma forse non troverà mai un sedile nella massima categoria. Farà la riserva in McLaren e nel 2027 guiderà la nuova Hypercar inglese nel mondiale endurance. Un peccato vedendo dove è arrivato Antonelli.