Rugby, Italia verso il Nations Championship: 34 convocati per il raduno di Padova

Quesada ritrova Ferrari, Zuliani e Lorenzo Cannone e chiama per la prima volta Mattia Midena. Gli Azzurri si raduneranno dal 25 ottobre: a novembre sfide con Sudafrica, Argentina e Fiji prima del Final Weekend di Twickenham.

Gonzalo Quesada ha scelto i 34 Azzurri che prenderanno parte al raduno di Padova in preparazione al Nations Championship. La Nazionale italiana maschile si ritroverà a partire da domenica 25 ottobre per il primo appuntamento della nuova stagione insieme allo staff tecnico.

Tra i rientri figurano Simone Ferrari e Manuel Zuliani, nuovamente a disposizione dopo il periodo di recupero osservato nella prima parte del Nations Championship, oltre a Lorenzo Cannone, che si era infortunato nella sfida contro la Nuova Zelanda disputata lo scorso luglio a Wellington.

Prima convocazione per Mattia Midena

Tornano nella lista anche Mirko Belloni, Enoch Opoku Gyamfi, Matt Gallagher, Damiano Mazza, Giovanni Montemauri e Federico Mori. Quest’ultimo mancava dalla Nazionale dal primo Sei Nazioni della gestione Quesada nel 2024.

Prima convocazione assoluta, invece, per Mattia Midena, seconda linea classe 2005 del Benetton Rugby che ha trovato spazio nella franchigia biancoverde in questo avvio di stagione.

Numerose anche le assenze per problemi fisici, che riducono le possibilità di scelta dello staff alla vigilia di una finestra internazionale particolarmente impegnativa.

Quesada: «Una grande opportunità per i giovani»

«Non vedo l’ora di ritrovare questo gruppo per affrontare insieme una nuova finestra internazionale. Abbiamo un bel ricordo dello scorso novembre, con le vittorie in casa contro Australia e Cile e una grande prestazione contro il Sudafrica», ha dichiarato Gonzalo Quesada.

Il commissario tecnico ha sottolineato le difficoltà legate agli infortuni e ai tempi ridotti di preparazione: «Avremo soltanto tre giorni di preparazione con il gruppo al completo prima della settimana del Sudafrica: una parte importante dei nostri giocatori dovrà tornare in Francia e in Inghilterra per giocare con i rispettivi club».

Per Quesada, però, il momento può trasformarsi anche in un’occasione: «A un anno dalla Rugby World Cup vedo queste difficoltà anche come una grande opportunità: dare spazio ad alcuni giovani giocatori che rappresentano il futuro della Nazionale e, soprattutto, testare il nostro carattere affrontando per quattro settimane consecutive quattro tra le migliori squadre al mondo».

Il percorso partirà dai campioni del mondo in carica del Sudafrica e si concluderà a Londra con il weekend delle finali della prima edizione del Nations Championship.

«Ho grande fiducia nello staff con cui lavoro e nella capacità dei nostri giocatori di comprendere pienamente la dimensione della sfida che ci aspetta. Sappiamo quanto sarà speciale tornare a giocare in Italia, davanti ai nostri tifosi, alle nostre famiglie e a tutte le persone che amano questa Nazionale», ha concluso il ct.

Il calendario dell’Italia

Sabato 7 novembre

Italia-Sudafrica – Torino, Allianz Stadium – ore 12.40

Sabato 14 novembre

Italia-Argentina – Genova, Stadio Ferraris – ore 12.40

Sabato 21 novembre

Italia-Fiji – Udine, Bluenergy Stadium – ore 17.40

27-28-29 novembre

Final Weekend – Twickenham

Le partite della Nazionale saranno trasmesse sui canali Sky Sport.

I 34 convocati

Piloni: Simone Ferrari (Benetton Rugby, 73 caps), Danilo Fischetti (Northampton Saints, 66), Muhamed Hasa (Zebre Parma, 11), Marco Riccioni (Perpignan, 39), Mirco Spagnolo (Benetton Rugby, 26).

Tallonatori: Tommaso Di Bartolomeo (Zebre Parma, 12), Gianmarco Lucchesi (Toulon, 36), Giacomo Nicotera (Stade Français, 41).

Seconde linee: Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 65), Mattia Midena (Benetton Rugby, esordiente), Enoch Opoku Gyamfi (Bath, 1), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 74).

Terze linee: Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 40), Michele Lamaro (Benetton Rugby, 57), Samuele Locatelli (Zebre Parma, esordiente), Alessandro Ortombina (Zebre Parma, 2), Ross Vintcent (Exeter Chiefs, 22), Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 43).

Mediani di mischia: Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 25), Alessandro Fusco (Zebre Parma, 27), Stephen Varney (Exeter Chiefs, 39).

Mediani di apertura: Tommaso Allan (Zebre Parma, 91), Paolo Garbisi (Perpignan, 57).

Centri: Juan Ignacio Brex (Toulon, 55), Leonardo Marin (Benetton Rugby, 25), Damiano Mazza (Zebre Parma, esordiente), Federico Mori (Bayonne, 17).

Ali/Estremi: Mirko Belloni (Zebre Parma, 3), Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 32), Matt Gallagher (Benetton Rugby, 3), Monty Ioane (Lione, 49), Louis Lynagh (Benetton Rugby, 16), Giovanni Montemauri (Zebre Parma, esordiente), Paolo Odogwu (Benetton Rugby, 10).

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Gli indisponibili

Restano fuori per infortunio Giulio Bertaccini, Malik Faissal, Riccardo Favretto, Alessandro Izekor, Giulio Marini, Tommaso Menoncello, Martin Page-Relo, Sebastian Negri, David Odiase, Lorenzo Pani, Edoardo Todaro, Jacopo Trulla e Andrea Zambonin.