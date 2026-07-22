Atletica, Tortu salta gli Assoluti di Firenze: nuovo infortunio in allenamento

Il velocista azzurro non sarà al via dei 200 metri domenica 26 luglio. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad accertamenti per valutare l’entità del problema fisico.

Filippo Tortu non prenderà parte ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio allo stadio Ridolfi di Firenze.

Il velocista azzurro ha riportato un nuovo infortunio durante l’allenamento svolto nella giornata di ieri e sarà quindi costretto a rinunciare alla prova dei 200 metri prevista domenica.

Tortu atteso dagli esami

Nei prossimi giorni l’atleta si sottoporrà ad accertamenti specifici per stabilire l’entità dell’infortunio e valutare i successivi tempi di recupero.

La certezza, al momento, è che Tortu non potrà essere presente sulla pista di Firenze per la rassegna tricolore.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A Firenze in palio 40 titoli italiani

L’edizione numero 116 dei Campionati Italiani Assoluti assegnerà complessivamente 40 titoli nazionali nelle diverse specialità.

L’appuntamento avrà un peso importante anche in vista degli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. Le gare di Firenze rappresenteranno infatti un passaggio cruciale nella composizione della squadra azzurra destinata alla rassegna continentale.

L’assenza di Tortu priva quindi gli Assoluti di uno dei protagonisti più attesi, mentre restano da chiarire le conseguenze del nuovo problema fisico sul prosieguo della sua stagione.