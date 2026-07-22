Settebello, sfida alla Georgia nei quarti della World Cup: orario, diretta tv e convocati dell’Italia

Gli azzurri debuttano giovedì 23 luglio alle 7 italiane nella Super Final di Sydney. In caso di successo affronteranno in semifinale la vincente della sfida tra Grecia e Montenegro.

Inizia contro la Georgia il cammino del Settebello nella Super Final maschile di World Cup 2026. L’Italia scenderà in acqua giovedì 23 luglio alle ore 7 italiane, quando a Sydney saranno le 15, per disputare il quarto di finale della competizione.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport. In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno sabato 25 luglio, alle 12.15 italiane, la vincente del confronto tra Grecia e Montenegro.

Campagna: “Gli esordi richiedono sempre attenzione”

Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha invitato la squadra a non sottovalutare il primo impegno della fase finale.

«Affrontiamo nella prima partita la Georgia e gli esordi vanno sempre approcciati con attenzione. È un avversario da rispettare e sarà fortemente motivato, perché deve ancora qualificarsi al Mondiale. Anche per questa ragione giocherà con un incentivo maggiore».

Il ct si è detto soddisfatto del lavoro compiuto durante le tre settimane di preparazione e della crescita mostrata dal gruppo.

«Adesso dobbiamo mettere in pratica nelle partite quanto fatto. Giochiamo con la consapevolezza delle nostre potenzialità e con la volontà di raggiungere il livello dell’eccellenza. Vedo una squadra molto coesa e particolarmente determinata. Cercheremo di giocare ad altissimi livelli e mostrare una bella pallanuoto».

Il possibile cammino del Settebello

Qualora superasse la Georgia, l’Italia giocherebbe la semifinale sabato 25 luglio alle 12.15 italiane contro la vincente di Grecia-Montenegro.

L’eventuale partita degli azzurri sarà trasmessa in diretta su RaiPlay e proposta in differita alle ore 15 su Rai Sport.

La finale per il titolo è prevista domenica 26 luglio alle 10 italiane. Anche in questo caso, in presenza del Settebello, sarà disponibile la diretta su RaiPlay e la differita su Rai Sport alle 14.30.

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Il programma dei quarti di finale

Giovedì 23 luglio

Ore 7: Italia-Georgia, diretta su Rai Sport

Ore 8.45: Grecia-Montenegro

Ore 10.30: Spagna-Australia

Ore 12.15: Ungheria-Croazia

Il programma delle semifinali

Sabato 25 luglio

Ore 10.30: vincente Spagna-Australia contro vincente Ungheria-Croazia

Ore 12.15: vincente Italia-Georgia contro vincente Grecia-Montenegro

L’eventuale semifinale del Settebello sarà trasmessa in diretta su RaiPlay e in differita alle ore 15 su Rai Sport.

Il programma delle finali

Domenica 26 luglio

Ore 6.30: finale per il terzo e quarto posto

Ore 10: finale per il primo e secondo posto

L’eventuale finale dell’Italia sarà disponibile in diretta su RaiPlay e in differita alle 14.30 su Rai Sport.

I quindici convocati dell’Italia

Jacopo Alesiani, AN Brescia Team

Alessandro Balzarini, AN Brescia Team

Mario Del Basso, AN Brescia Team

Vincenzo Dolce, AN Brescia Team

Filippo Ferrero, AN Brescia Team

Tommaso Gianazza, AN Brescia Team

Stefano Guerrato, AN Brescia Team

Alessandro Carnesecchi, Ortigia 1928

Giacomo Cannella, Pro Recco Waterpolo

Francesco Cassia, Pro Recco Waterpolo

Francesco Condemi, Pro Recco Waterpolo

Matteo Iocchi Gratta, Pro Recco Waterpolo

Andrea Patchaliev, Pro Recco Waterpolo

Gianmarco Nicosia, Pro Recco Waterpolo

Marco Del Lungo, RN Savona

Lo staff del Settebello

Lo staff è guidato dal commissario tecnico Alessandro Campagna. Ne fanno parte anche il direttore sportivo Stefano Tempesti, il team manager Daniele Bianchi, il preparatore dei portieri e assistente tecnico Goran Volarevic, il fisioterapista Michele Mannarini, il video-analista Paolo Baiardini e il medico Gianluca Camilleri.

L’Italia si presenta quindi al primo appuntamento a eliminazione diretta con l’obiettivo di superare la Georgia e continuare il proprio percorso nella fase decisiva della competizione.