Settebello, sfida alla Georgia nei quarti della World Cup: orario, diretta tv e convocati dell’Italia

Gli azzurri debuttano giovedì 23 luglio alle 7 italiane nella Super Final di Sydney. In caso di successo affronteranno in semifinale la vincente della sfida tra Grecia e Montenegro.
Inizia contro la Georgia il cammino del Settebello nella Super Final maschile di World Cup 2026. L’Italia scenderà in acqua giovedì 23 luglio alle ore 7 italiane, quando a Sydney saranno le 15, per disputare il quarto di finale della competizione.
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport. In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno sabato 25 luglio, alle 12.15 italiane, la vincente del confronto tra Grecia e Montenegro.
Campagna: “Gli esordi richiedono sempre attenzione”
Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha invitato la squadra a non sottovalutare il primo impegno della fase finale.
«Affrontiamo nella prima partita la Georgia e gli esordi vanno sempre approcciati con attenzione. È un avversario da rispettare e sarà fortemente motivato, perché deve ancora qualificarsi al Mondiale. Anche per questa ragione giocherà con un incentivo maggiore».
Il ct si è detto soddisfatto del lavoro compiuto durante le tre settimane di preparazione e della crescita mostrata dal gruppo.
«Adesso dobbiamo mettere in pratica nelle partite quanto fatto. Giochiamo con la consapevolezza delle nostre potenzialità e con la volontà di raggiungere il livello dell’eccellenza. Vedo una squadra molto coesa e particolarmente determinata. Cercheremo di giocare ad altissimi livelli e mostrare una bella pallanuoto».
Il possibile cammino del Settebello
Qualora superasse la Georgia, l’Italia giocherebbe la semifinale sabato 25 luglio alle 12.15 italiane contro la vincente di Grecia-Montenegro.
L’eventuale partita degli azzurri sarà trasmessa in diretta su RaiPlay e proposta in differita alle ore 15 su Rai Sport.
La finale per il titolo è prevista domenica 26 luglio alle 10 italiane. Anche in questo caso, in presenza del Settebello, sarà disponibile la diretta su RaiPlay e la differita su Rai Sport alle 14.30.
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Il programma dei quarti di finale
Giovedì 23 luglio
Ore 7: Italia-Georgia, diretta su Rai Sport
Ore 8.45: Grecia-Montenegro
Ore 10.30: Spagna-Australia
Ore 12.15: Ungheria-Croazia
Il programma delle semifinali
Sabato 25 luglio
Ore 10.30: vincente Spagna-Australia contro vincente Ungheria-Croazia
Ore 12.15: vincente Italia-Georgia contro vincente Grecia-Montenegro
L’eventuale semifinale del Settebello sarà trasmessa in diretta su RaiPlay e in differita alle ore 15 su Rai Sport.
Il programma delle finali
Domenica 26 luglio
Ore 6.30: finale per il terzo e quarto posto
Ore 10: finale per il primo e secondo posto
L’eventuale finale dell’Italia sarà disponibile in diretta su RaiPlay e in differita alle 14.30 su Rai Sport.
I quindici convocati dell’Italia
Jacopo Alesiani, AN Brescia Team
Alessandro Balzarini, AN Brescia Team
Mario Del Basso, AN Brescia Team
Vincenzo Dolce, AN Brescia Team
Filippo Ferrero, AN Brescia Team
Tommaso Gianazza, AN Brescia Team
Stefano Guerrato, AN Brescia Team
Alessandro Carnesecchi, Ortigia 1928
Giacomo Cannella, Pro Recco Waterpolo
Francesco Cassia, Pro Recco Waterpolo
Francesco Condemi, Pro Recco Waterpolo
Matteo Iocchi Gratta, Pro Recco Waterpolo
Andrea Patchaliev, Pro Recco Waterpolo
Gianmarco Nicosia, Pro Recco Waterpolo
Marco Del Lungo, RN Savona
Lo staff del Settebello
Lo staff è guidato dal commissario tecnico Alessandro Campagna. Ne fanno parte anche il direttore sportivo Stefano Tempesti, il team manager Daniele Bianchi, il preparatore dei portieri e assistente tecnico Goran Volarevic, il fisioterapista Michele Mannarini, il video-analista Paolo Baiardini e il medico Gianluca Camilleri.
L’Italia si presenta quindi al primo appuntamento a eliminazione diretta con l’obiettivo di superare la Georgia e continuare il proprio percorso nella fase decisiva della competizione.