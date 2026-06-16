ATP Halle, Cobolli e Shelton avanti in doppio: battuti Vavassori e Pavlasek

La coppia formata dall’azzurro e dallo statunitense supera in rimonta Andrea Vavassori e Adam Pavlasek nel primo turno del doppio maschile del Terra Wortmann Open. Ai quarti sfida contro Melo e Zverev.

Cobolli e Shelton vincono all’esordio nel doppio ad Halle

Flavio Cobolli e Ben Shelton proseguono il loro cammino nel tabellone di doppio maschile del Terra Wortmann Open, ATP 500 di Halle in corso sull’erba.

La coppia formata dall’azzurro e dallo statunitense ha superato al primo turno Andrea Vavassori e il ceco Adam Pavlasek con il punteggio di 2-6 7-6(5) 10-8, al termine di una partita combattuta e risolta soltanto al super tie-break.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Rimonta dopo un primo set complicato

Per Cobolli è arrivata una parziale rivincita dopo la sconfitta all’esordio nel singolare maschile contro Frances Tiafoe. In doppio, insieme a Shelton, il tennista toscano di nascita ma romano d’adozione è riuscito a ribaltare una sfida iniziata in salita.

Vavassori, in campo senza l’infortunato Simone Bolelli, e Pavlasek hanno dominato il primo set, chiuso 6-2. Cobolli e Shelton sono però rimasti in partita, alzando il livello nel secondo parziale e imponendosi al tie-break per 7-5, prima di completare la rimonta con il 10-8 decisivo.

Prima volta insieme per Cobolli e Shelton

Cobolli e Shelton erano all’esordio assoluto come coppia in doppio. I due non avevano mai disputato un match insieme in questa specialità, ma l’intesa è cresciuta con il passare dei game.

Il successo assume valore anche per il livello degli avversari, con Pavlasek e Vavassori specialisti della disciplina e abituati a partite di alto profilo nel circuito.

Ai quarti sfida contro Melo e Zverev

Nel prossimo turno Cobolli e Shelton affronteranno Marcelo Melo e Alexander Zverev. Per l’azzurro ci sarà quindi un nuovo incrocio con il tedesco dopo la finale del Roland Garros.

La coppia italo-statunitense proverà ora a confermare quanto di buono mostrato nella rimonta del primo turno e a proseguire il proprio percorso sull’erba di Halle.