ATP Halle, Bellucci sogna in grande: oggi la sfida a Collignon, dove vederla

Mattia Bellucci non ha nessuna intenzione di mollare la presa ad Halle: oggi affronta Collignon negli ottavi di finale

Mattia Bellucci non vuole più smettere di sognare. Dopo il colpaccio a sorpresa contro il temibile Alexander Bublik, liquidato in due set nonostante fosse il campione in carica, il tennista lombardo torna sull’erba dell’ATP 500 di Halle per cercare un’altra impresa.

Negli ottavi di finale lo attende il belga Raphael Collignon, in un match che si preannuncia ricchissimo di spunti e tensione. La strada per il quarto è tutta in salita, ma il 25enne azzurro ha dimostrato di trovarsi a meraviglia su questa superficie.

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L’erba sta esaltando le sue qualità e un buon periodo di forma. La settimana precedente a Stoccarda aveva già fatto tremare i polsi a Davidovich, Fokina e Hanfmann, sfiorando il capolavoro contro il big Taylor Fritz. Ora l’obiettivo è blindare un posto tra i migliori otto di un tabellone che si sta rivelando del tutto contro le aspettative della settimana prima.

Occhio a Collignon: Bellucci ha un altro grande avversario da battere

Dall’altra parte della rete c’è un avversario assolutamente non scontato. Collignon, anche lui reduce dal tabellone cadetto delle qualificazioni, vive il momento più dolce della sua giovane carriera: a soli 24 anni è a un passo dalla Top 50 e arriva da sei set vinti di fila, e dall’ottima vittoria 6-4 6-2 rifilata a Popyrin.

L’appuntamento con il tennis d’autore è per questo giovedì 18 giugno sulla Heristo Arena. Il match, in programma a seguire dopo Zverev-Hanfmann, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Sarà l’ultimo in programma per la giornata di oggi ad Halle.