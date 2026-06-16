Bellucci da applausi ad Halle: battuto il campione uscente Bublik

Grande esordio dell’azzurro al Terra Wortmann Open: il numero 11 del mondo Alexander Bublik si arrende in due set. Al secondo turno Bellucci affronterà Raphael Collignon. Sonego entra in tabellone da lucky loser.

Bellucci vola al secondo turno ad Halle

Mattia Bellucci inizia nel migliore dei modi il suo percorso al Terra Wortmann Open, torneo ATP 500 di Halle con un montepremi complessivo di 2.583.330 euro, in corso sull’erba della città della Sassonia-Anhalt.

Il tennista azzurro ha firmato una vittoria di grande prestigio all’esordio, superando Alexander Bublik, numero 11 del mondo, settima testa di serie e campione in carica del torneo. Bellucci si è imposto in due set con il punteggio di 7-6(6) 6-1, confermando un ottimo feeling con l’erba e una fiducia in crescita.

Vittoria di prestigio contro Bublik

Il primo set è stato il momento chiave della partita, con Bellucci bravo a restare dentro il match anche dopo aver subito il break nella parte finale del parziale. L’azzurro ha poi gestito al meglio il tiebreak, prima di prendere il largo nel secondo set e chiudere con autorità.

Una prestazione solida, soprattutto dal punto di vista mentale, contro un avversario di alto livello e reduce dal titolo conquistato nella precedente edizione.

Le parole di Bellucci dopo il match

Al termine della partita, Bellucci ha commentato così il successo contro Bublik: “Sono molto felice della mia performance, lui era il campione in carica e aveva un po’ più di pressione, ma ho gestito bene le emozioni specialmente quando ho subito il break a fine set – ha dichiarato Bellucci a fine match – Sapevo che avevo sbagliato pochi colpi e che mentalmente ero in partita, sono rimasto concentrato e il tiebreak è stato splendido. Sono soddisfatto di aver giocato una cosi bella partita contro un rivale come Sasha”.

Al secondo turno l’azzurro se la vedrà con il belga Raphael Collignon.

Sonego ripescato come lucky loser

Nel tabellone di Halle ci sarà anche Lorenzo Sonego. Il torinese è stato ripescato come lucky loser dopo il forfait dell’australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone già compilato.

Numero 65 del mondo, Sonego farà il suo esordio contro lo statunitense Ben Shelton, numero 5. Il bilancio dei precedenti è favorevole all’americano, che ha vinto quattro dei cinque confronti diretti, compreso l’ultimo negli ottavi di Wimbledon 2025.

L’unico successo di Sonego contro Shelton risale al Roland Garros 2023. Ad Halle l’azzurro proverà quindi a ribaltare una sfida complicata sulla carta.