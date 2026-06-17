Tennis, Atp Halle 2026: Sonego eliminato al debutto, Shelton si impone in due set

Il tennista torinese cede all’esordio sul prato tedesco contro lo statunitense numero 5 del mondo: per Ben Shelton continua la striscia vincente dopo il trionfo a Stoccarda, con l’intero torneo visibile in diretta streaming.

Si interrompe immediatamente sul nascere l’avventura di Lorenzo Sonego sull’erba tedesca. Al primo turno del prestigioso torneo Atp 500 di Halle, in Germania, il tennista azzurro non è riuscito a superare lo scoglio del debutto stagionale nel tabellone principale. Il trentunenne originario di Torino, attualmente attestato al numero 65 della classifica mondiale, è stato costretto alla resa di fronte allo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking Atp, che ha fatto valere la propria superiore caratura tecnica ed il momento di forma straordinario. L’incontro, che ha visto l’italiano lottare soprattutto nella prima frazione di gioco, è stato seguito dagli appassionati passo dopo passo attraverso le piattaforme di informazione e i canali live in tempo reale.

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La cronaca del match: Shelton la chiude in poco più di un’ora

Il verdetto definitivo del campo ha premiato il giocatore nordamericano con il punteggio finale di 7-5 6-3, maturato in un’ora e 19 minuti complessivi di scambi regolamentari. Nel primo set Sonego è rimasto aggrappato alla partita con grande determinazione, rispondendo colpo su colpo e gestendo con efficacia i propri turni di battuta, prima di subire la fiammata decisiva dell’avversario proprio nelle battute conclusive della frazione, che ha consegnato il parziale a Shelton per 7-5. Sotto di un set, il piemontese ha accusato un parziale calo di intensità e ha faticato a contenere le costanti accelerazioni dello statunitense. Shelton ha preso rapidamente in mano le redini del gioco anche nel secondo set, piazzando il break di vantaggio e scappando via nel punteggio fino al definitivo 6-3 che ha fatto scorrere i titoli di coda sulla contesa.

Per Shelton continua il momento d’oro sui prati

Il cammino sul circuito verde teutonico conferma lo straordinario feeling del tennista d’oltreoceano con questa specifica superficie. Ben Shelton, accreditato della terza testa di serie nel seeding ufficiale del torneo di Halle, sta vivendo una parentesi agonistica eccezionale: il numero 5 del mondo è infatti reduce dal prestigioso titolo conquistato sull’erba di Stoccarda proprio domenica scorsa. Con questo successo ai danni di Sonego, lo statunitense blinda il passaggio del turno e si candida prepotentemente a recitare un ruolo da assoluto protagonista fino alle fasi finali della manifestazione tedesca.