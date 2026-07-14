Napoli, Allegri si presenta: “Obiettivo essere in corsa a marzo. Nazionale? Mai avuto contatti”

Il nuovo tecnico azzurro ha parlato dal Teatro San Carlo: “La squadra è forte, eredito un gruppo abituato a lavorare. Conte ha fatto due anni straordinari”. De Laurentiis: “Max aziendalista? Per noi è un valore”.

Massimiliano Allegri si presenta ufficialmente da nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico azzurro è salito sul palco del Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna, all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al vicepresidente Edoardo De Laurentiis.

Una cornice prestigiosa per l’inizio del nuovo corso. “Credo che questa presentazione sia anche troppo per me. È la prima volta, devo ringraziare il presidente per questa accoglienza”, ha esordito Allegri.

Allegri: “Napoli squadra forte, vogliamo essere dentro tutti gli obiettivi a marzo”

Il nuovo tecnico ha subito indicato la linea del suo Napoli, senza sbilanciarsi troppo su moduli e gerarchie.

“Da quando c’è De Laurentiis il Napoli ha fatto dieci anni di Champions e sei di Europa League, ha vinto scudetti. È una squadra abituata a lavorare. Conte ha dimostrato tutto il suo valore nella sua carriera. Sono fortunato, è la seconda volta che eredito una sua squadra e speriamo sia di buon auspicio come in passato”.

Poi l’obiettivo: “Ora lavoriamo, cerchiamo di creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione”.

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Allegri e la Nazionale: “Mai avuto contatti”

Nel giorno della sua presentazione a Napoli, Allegri ha chiarito anche il tema legato alla Nazionale.

“Nazionale? Mai avuto contatti. Ho parlato solo con De Laurentiis, già anni fa eravamo stati vicini”, ha spiegato il tecnico.

Una frase netta, che chiude almeno per il momento ogni retroscena su un possibile coinvolgimento dell’allenatore nella corsa alla panchina azzurra.

Modulo, rosa e mercato: “La squadra ha valori importanti”

Allegri non ha voluto entrare troppo nel dettaglio tattico.

“Il calcio è bello perché è opinabile. Moduli e sistemi? Abbiamo una rosa forte, ho giocatori che possono giocare sia con un sistema che con un altro. L’importante sono voglia ed entusiasmo”.

Sul mercato, invece, il tecnico ha rimandato le valutazioni alla società: “Al mercato ci pensa la società. Faremo delle valutazioni e poi vedremo cosa eventualmente possa mancare. La grande sfida è essere competitivi e sostenibili. La squadra è già forte”.

Hojlund, Lukaku, De Bruyne e i portieri

Tra i temi toccati anche quello degli attaccanti. Il ds Giovanni Manna ha spiegato: “Oggi partiamo con Hojlund, Lukaku, Lucca e Giovane. Allegri farà le valutazioni e vedremo”.

Su Hojlund, Allegri ha scherzato: “Sono contento di allenarlo, l’anno scorso l’ho scansato, quest’anno invece l’ho preso”.

Su De Bruyne, il tecnico ha scelto la prudenza: “Fatemelo vedere prima… Sicuramente gioca discretamente bene a calcio. Penso che Conte lo abbia utilizzato nelle migliori posizioni a lui congeniali. Dall’esterno non mi permetto di dare giudizi”.

Sui portieri, altra risposta aperta: “Il Napoli ha due ottimi portieri, in una stagione da 60 partite tutti contano. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ma questo lo vedrò nel corso del ritiro”.

De Laurentiis: “Allegri aziendalista? Per noi è un valore”

De Laurentiis ha definito Allegri un tecnico aziendalista. L’allenatore ha accolto così il concetto: “Per alcuni è un’offesa, per me è un complimento. L’allenatore deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori. Nel calcio di oggi la vera sfida, soprattutto in Italia, è essere competitivi e sostenibili. E quindi l’allenatore deve essere in sintonia con la società”.

Il presidente ha parlato anche del rapporto umano con il nuovo allenatore: “Se non crei sintonia e atmosfera, non raggiungi risultati. Il calcio e il cinema hanno una cosa in comune: sono due industrie atipiche, perché non puoi serializzare il prodotto”.

Vergara rinnova, Manna: “Se l’è guadagnato sul campo”

Spazio anche ad Antonio Vergara, il cui rinnovo è stato commentato dal direttore sportivo Manna.

“È un giocatore che ha dimostrato valori di identità importanti. È cresciuto da noi. Se l’è guadagnato sul campo”, ha dichiarato il dirigente azzurro.

Stadio, Chiavelli: “Area Q8 idonea, progettazione avanzata”

L’amministratore delegato Chiavelli ha fatto il punto anche sulla questione stadio.

“Abbiamo svolto un sopralluogo nell’area Q8, è in corso una bonifica. Abbiamo trovato caratteristiche di idoneità per un nuovo impianto e con la società Q8 in Italia ci siamo reciprocamente confermati l’interesse per portare avanti la fattibilità della realizzazione. Una progettazione l’abbiamo già completata su un’altra area, ma è idonea ad essere trasferita lì. Lo stato della progettazione è avanzato”.

De Laurentiis ha aggiunto: “Uno stadio da 70mila posti e 120 skybox”.