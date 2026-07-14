ATP Bastad, Pellegrino parte forte: battuto Budkov Kjaer, ora sfida Rublev

Il tennista pugliese supera il norvegese in due set con il punteggio di 6-3 6-2 e vola al secondo turno del torneo svedese, dove affronterà la testa di serie numero 1.

Andrea Pellegrino comincia nel migliore dei modi il suo cammino all’ATP 250 di Bastad. Il tennista azzurro ha superato nettamente Nicolai Budkov Kjaer, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3 6-2.

Una vittoria convincente per il giocatore pugliese, che torna così a conquistare un successo a livello ATP e si regala un secondo turno di grande prestigio contro Andrey Rublev, testa di serie numero 1 del torneo.

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ATP Bastad, Pellegrino domina Budkov Kjaer

Pellegrino ha indirizzato la partita con una prestazione solida e continua, gestendo il ritmo degli scambi da fondocampo e mettendo in difficoltà il giovane norvegese.

La differenza di pesantezza di palla tra i due è emersa con chiarezza nel corso del match. L’azzurro ha cercato spesso di comandare il punto, mentre Budkov Kjaer è stato costretto a rincorrere e a giocare in posizione difensiva.

Prestazione convincente per l’azzurro

Il tennista di Bisceglie ha mostrato buona intensità e grande controllo negli scambi, concedendo poco al rivale.

Budkov Kjaer ha provato a trovare soluzioni soprattutto con il rovescio lungolinea, ma non è riuscito a cambiare l’inerzia di una partita sempre nelle mani di Pellegrino.

Al secondo turno c’è Rublev

Al prossimo turno Pellegrino affronterà Andrey Rublev, primo favorito del seeding.

Per l’azzurro sarà una sfida molto impegnativa, ma il livello mostrato all’esordio lascia buone sensazioni in vista del confronto con il russo.