Banca del Fucino e Federazione Italiana Scherma insieme per sostenere l’eccellenza italiana, i giovani e l’inclusione

L’accordo accompagnerà la stagione 2026/2027 e sosterrà anche giovani, scuola e inclusione. Le nuove divise della Nazionale saranno indossate ai Mondiali di Hong Kong e agli Europei Paralimpici di Cardiff.

Banca del Fucino e la Federazione Italiana Scherma hanno presentato oggi, presso la sede della Banca in Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma, la partnership che vedrà l’Istituto affiancare la FIS come Official Partner per la stagione sportiva 2026/2027.

L’occasione è stata la presentazione ufficiale delle nuove divise da gara delle tre specialità della scherma italiana – fioretto, spada e sciabola – che per la prima volta riportano il logo della Banca e che accompagneranno la Nazionale nei prossimi appuntamenti internazionali, a partire dai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong, in programma dal 22 al 30 luglio 2026.

All’evento hanno partecipato Luigi Mazzone, Presidente della Federazione Italiana Scherma, Mauro Masi, Presidente della Banca del Fucino, insieme al Vicepresidente vicario della FIS e Capo delegazione a Hong Kong, Daniele Garozzo, all’olimpionica di Parigi 2024, la spadista olimpionica Alberta Santuccio, al campione europeo 2026 di spada Simone Mencarelli e alla sciabolatrice Mariella Viale in rappresentanza degli atleti della Nazionale Italiana di scherma in partenza per la kermesse iridata in Asia.

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L’intesa inaugura una collaborazione, volta a sostenere la crescita e la valorizzazione della scherma italiana, disciplina che rappresenta una delle eccellenze dello sport nazionale e continua a distinguersi ai massimi livelli internazionali.

Nell’ambito della partnership, Banca del Fucino sarà inoltre title sponsor dei principali campionati giovanili nazionali: “Campionati Italiani Under 20 Banca del Fucino” e “Campionati Italiani Under 17 Banca del Fucino” per la stagione sportiva 2026/2027, confermando l’impegno condiviso nella promozione dello sport e nella crescita dei giovani talenti.

La collaborazione si estenderà inoltre al progetto federale “A Scuola di Scherma”, che porta questa disciplina negli istituti scolastici di tutta Italia con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi ai valori dello sport, promuovere la pratica schermistica e favorire percorsi di crescita fondati su rispetto, disciplina, inclusione e spirito di squadra.

L’accordo prevede, inoltre, un’attenzione particolare ai temi dell’inclusione attraverso il sostegno a “Fencing for All”, iniziativa della Federazione Italiana Scherma che prevede attività agonistica perfettamente integrata tra atleti olimpici neurotipici e autistici o con disabilità intellettiva, contribuendo a rendere questo sport sempre più accessibile e aperto a tutti.

“Ogni grande risultato nasce da un percorso fatto di impegno, disciplina, sacrificio e fiducia nel talento. Sono i principi che hanno reso la scherma una delle eccellenze più riconosciute e amate dello sport italiano; e sono gli stessi principi che guidano l’azione di Banca del Fucino. La nostra partnership vuole sostenere la Federazione Italiana Scherma non solo nei grandi appuntamenti internazionali, ma anche nelle iniziative dedicate ai giovani, alla scuola e all’inclusione. Da sempre crediamo, infatti, che lo sport sia uno straordinario strumento educativo, capace di trasmettere responsabilità, rispetto, spirito di squadra e cultura del merito. Con questo accordo vogliamo quindi contribuire a creare opportunità per le nuove generazioni e a rafforzare un percorso di sport ma non solo, che mette al centro le persone e il loro futuro” ha dichiarato Mauro Masi, Presidente di Banca del Fucino.

“È un grande piacere presentare questa partnership proprio alla vigilia della partenza per il Mondiale di Hong Kong, il più importante evento internazionale della stagione agonistica, in cui porteremo per la prima volta in pedana il logo di Banca del Fucino e puntiamo a fare ancor meglio della positiva spedizione di un anno fa a Tbilisi. Un grazie va alla Banca del Fucino che ha creduto nella scherma italiana per la tradizione e la forza dei risultati, ma soprattutto per una visione, perfettamente condivisa, che guarda contemporaneamente all’alto livello, all’attività giovanile, alla promozione dello sport e all’impegno sociale che portiamo avanti sul fronte dell’inclusione. Una partnership strategica, che si fonda sui valori e sulla volontà d’intraprendere insieme un percorso ricco d’impegni e soddisfazioni”, ha aggiunto Luigi Mazzone, Presidente della Federazione Italiana Scherma.

Il Vicepresidente vicario della FIS e Capo delegazione a Hong Kong, Daniele Garozzo, è entrato nel merito della spedizione iridata: “Arriviamo al Mondiale con un bellissimo mix di gioventù ed esperienza, un’età media di 26 anni e mezzo e tutte le ambizioni, ma anche le possibilità, di fare ancor meglio di un anno fa a Tbilisi dove conquistammo cinque medaglie. Veniamo dalla vittoria nel Medagliere agli Europei e vogliamo lottare al vertice anche al Campionato del Mondo”.

Così l’olimpionica della spada Alberta Santuccio: “Anzitutto, a nome del gruppo atleti, ringrazio Banca del Fucino per aver creduto in noi e nella scherma italiana. Mi avvicino al Mondiale dopo una stagione davvero eccellente, da numero 2 del ranking internazionale, per giocarmi tutte le carte e far fruttare il grande lavoro svolto. Anche nella gara a squadre, con le mie compagne, puntiamo a conquistare qualcosa d’importante”.

Il neo campione europeo Simone Mencarelli sarà uno dei debuttanti: “Il doppio oro di Antony, sia individuale che a squadre, mi ha dato grande consapevolezza. L’emozione per l’esordio iridato è tanta ma anche la voglia di far bene. L’Europeo ha dato a tutto il gruppo della spada maschile ancor più entusiasmo”.

E proprio sull’entusiasmo, ha fatto eco la sciabolatrice Mariella Viale: “Sono pronta a vivere la mia seconda avventura al Mondiale. Un anno fa ero ancora Under 20, ora ho maggiore esperienza e un grande desiderio di dimostrare, sia individualmente che nella prova a squadre, la bontà del lavoro che stiamo svolgendo”.

Auspici confermati dal CT della sciabola femminile Andrea Aquili che ha portato il saluto dei tecnici azzurri: “Stiamo preparando con concentrazione e intensità l’appuntamento più importante della stagione. Le ragazze stanno rispondendo molto bene, dopo il bronzo europeo vogliamo alzare ancor di più l’asticella. Un obiettivo condiviso da tutti i colleghi delle altre specialità”.

Tra i presenti anche il Consigliere federale Marcello Scisciolo, il componente del Comex della Confederazione Europea Vincenzo De Bartolomeo, il Presidente del Comitato regionale FIS Lazio Claudio Fontana, il campione del mondo di spada Stefano Pantano e diversi rappresentanti di gruppi sportivi militari, corpi civili dello Stato e società schermistiche della FIS.

IL MONDIALE 2026

GLI ATLETI AZZURRI CONVOCATI

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi (n° ranking 3), Filippo Macchi (7), Tommaso Martini (9), Tommaso Marini (19)

Riserva: Giulio Lombardi (30)

Fioretto femminile: Martina Batini (n° ranking 1), Martina Favaretto (2), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (6)

Riserva: Alice Volpi (16)

Sciabola maschile: Pietro Torre (n° ranking 19), Michele Gallo (29), Cosimo Bertini (30), Matteo Neri (31)

Riserva: Leonardo Reale (229)

Sciabola femminile: Michela Battiston (n° ranking 7), Mariella Viale (21), Manuela Spica (36), Claudia Rotili (42)

Riserva: Vittoria Mocci (151)

Spada maschile: Matteo Galassi (n° ranking 3), Simone Mencarelli (8), Davide Di Veroli (14), Andrea Santarelli (68)

Riserva: Gianpaolo Buzzacchino (104)

Spada femminile: Alberta Santuccio (n° ranking 2), Giulia Rizzi (8), Rossella Fiamingo (14), Gaia Caforio (53)

Riserva: Lucrezia Paulis (118)

LA DELEGAZIONE

Presidente federale: Luigi Mazzone

Capo Delegazione: Daniele Garozzo

Segretario Generale: Marco Cannella

Staff tecnico Fioretto: CT Simone Vanni, Alessandro Puccini, Luca Simoncelli, Marco Vannini

Staff tecnico Sciabola: CT (femminile) Andrea Aquili, CT (maschile) Andrea Terenzio, Marco Ciari, Raffaele Forcella, Luigi Martilotti (match analyst)

Staff tecnico Spada: CT (femminile) Dario Chiadò, CT (maschile) Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota, Roberto Cirillo

Medici: Alessandro Pagliaccia, Andreas Luchetti (ritiro pre-Mondiale)

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Ferdinando Margutti, Stefano Vandini

Armieri: Gianluca Farinelli, Michael Pasut

Addetto alla logistica: Adriano Bernardini

IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN PEDANA

Mercoledì 22 luglio 2026

Fioretto maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Tommaso Marini)

Spada femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Gaia Caforio)

Giovedì 23 luglio 2026

Sciabola femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Andrea Santarelli)

Venerdì 24 luglio 2026

Fioretto femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare

Sciabola maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini, Matteo Neri)

Sabato 25 luglio 2026

Fioretto maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, EV.* Tommaso Marini)

Spada femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, EV.* Gaia Caforio)

Domenica 26 luglio 2026

Sciabola femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Michela Battiston, EV.* Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli, EV.* Andrea Santarelli)

Lunedì 27 luglio 2026

Fioretto femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino)

Sciabola maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (EV.* Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini, Matteo Neri)

Martedì 28 luglio 2026

Fioretto maschile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Gaia Caforio)

Mercoledì 29 luglio 2026

Sciabola femminile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli)