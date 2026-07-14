Nazionale, Pirlo avanza per la panchina azzurra: Maldini e Leonardo valutano il suo profilo

L’ex centrocampista campione del mondo nel 2006 sarebbe uno dei nomi considerati per il nuovo corso dell’Italia verso il Mondiale 2030. Restano sullo sfondo Conte, Mancini e la suggestione Guardiola.

Andrea Pirlo entra con forza nelle valutazioni per la panchina della Nazionale. In attesa del primo vero vertice operativo per la scelta del nuovo commissario tecnico, il nome dell’ex regista azzurro è diventato uno dei profili da seguire con maggiore attenzione nel nuovo corso dell’Italia.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della nuova struttura federale, avrebbero grande considerazione di Pirlo e starebbero pensando anche a lui per guidare la ripartenza azzurra in ottica Mondiale 2030.

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Nazionale, Pirlo possibile nome nuovo per la panchina

Pirlo rappresenterebbe una scelta di forte discontinuità rispetto al passato.

Da calciatore è stato uno dei simboli dell’Italia campione del mondo nel 2006, mentre da allenatore ha già vissuto esperienze importanti alla Juventus e alla Sampdoria. Con i bianconeri ha conquistato Coppa Italia e Supercoppa Italiana, prima dell’esonero al termine della stagione. Successivamente ha guidato la Samp in Serie B.

Oggi Pirlo lavora a Dubai, dove allena lo United FC, club con cui ha appena festeggiato la promozione nella massima serie degli Emirati Arabi Uniti.

Il legame con Maldini e Leonardo

Il profilo di Pirlo piace anche per i rapporti personali e professionali costruiti negli anni con Maldini e Leonardo.

Maldini e Pirlo hanno giocato insieme al Milan per otto stagioni, vincendo anche due Champions League. Leonardo, invece, aveva già provato in passato a portare Pirlo al Paris Saint-Germain, prima che il centrocampista scegliesse la Juventus.

Questi rapporti non garantiscono automaticamente una scelta, ma rendono il nome dell’ex regista particolarmente credibile nel quadro delle valutazioni in corso.

Malagò e la suggestione Guardiola

Nella corsa alla panchina azzurra resta anche la grande suggestione Pep Guardiola.

Il presidente federale Giovanni Malagò, intervenuto a L’Aquila per la Partita del Cuore, ha spiegato che una scelta del genere avrebbe un peso enorme, ma ha anche richiamato il tema della compatibilità economica e progettuale.

Guardiola sarebbe attratto dall’idea di allenare una Nazionale, ma l’operazione resta complessa e tutta da verificare.

Conte e Mancini restano in corsa

Oltre a Pirlo e Guardiola, restano sullo sfondo anche Antonio Conte e Roberto Mancini.

Conte garantirebbe esperienza, intensità e un’immediata trasmissione di concetti tecnici chiari. Mancini, già vincitore dell’Europeo 2021 con l’Italia, rappresenterebbe invece l’ipotesi del ritorno di un commissario tecnico capace in passato di ricostruire entusiasmo e identità.

Nuovo metodo per scegliere il ct

La decisione sul commissario tecnico passerà ora attraverso un metodo diverso rispetto al passato.

Malagò ha sottolineato che il nuovo corso prevede un coinvolgimento diretto di Maldini e Leonardo nella scelta del profilo più adatto. Tra oggi e domani dovrebbe andare in scena il primo confronto decisivo, con l’obiettivo di arrivare a una sintesi entro il fine settimana.

Pirlo avanza, Guardiola resta la grande idea da verificare, Conte e Mancini attendono: la corsa per la panchina dell’Italia entra nella fase più calda.