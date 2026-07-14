Atletica in tv oggi: Continental Tour Gold a Budapest su Sky e NOW con Fabbri, Ponzio e Arese

Oggi, martedì 14 luglio, alle ore 18 appuntamento con il World Athletics Continental Tour Gold di Budapest in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Torna oggi, martedì 14 luglio, il grande spettacolo dell’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW. Alle ore 18 è in programma la tappa di Budapest del World Athletics Continental Tour Gold, trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

L’appuntamento vedrà in gara alcuni grandi protagonisti internazionali e diversi atleti azzurri, con particolare attenzione alle prove di peso e 1500 metri.

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Continental Tour Gold Budapest oggi su Sky e NOW

Il World Athletics Continental Tour Gold di Budapest sarà visibile oggi alle ore 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

La tappa sarà disponibile anche in streaming su NOW, con telecronaca affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Duplantis e Tentoglou tra i protagonisti attesi

Tra gli atleti più attesi della tappa ungherese c’è Armand Duplantis, impegnato nel salto con l’asta.

Riflettori puntati anche su Miltiadīs Tentoglou, campione olimpico in carica del salto in lungo, atteso tra i protagonisti della giornata.

Gli italiani in gara a Budapest

Tra gli azzurri da seguire ci sono Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso.

Nei 1500 metri piani maschili spazio a Pietro Arese. Al femminile, sempre sui 1500 metri piani, saranno in gara Marta Zenoni e Ludovica Cavalli.

La programmazione su Sky e NOW

MARTEDÌ 14 LUGLIO

Ore 18.00

WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR GOLD – Budapest

Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini

Canali: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Streaming: NOW

Atletica anche su Sky Sport 24, web e social

La grande atletica sarà protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla app Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.