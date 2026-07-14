Rugby, Niccolò Cannone squalificato quattro settimane dopo il rosso contro la Nuova Zelanda

La Commissione Disciplinare del Nations Championship ha giudicato il fallo dell’azzurro punibile in base alla Regola 9.12. Salterà Australia-Italia e tre partite con il Benetton.

Niccolò Cannone è stato squalificato per quattro settimane dopo il cartellino rosso ricevuto nella partita del Nations Championship tra Nuova Zelanda e Italia.

Il Foul Play Review Committee, Commissione Disciplinare del Nations Championship, ha giudicato l’azione della seconda linea azzurra punibile per violazione della Regola 9.12.

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Cannone squalificato dopo Nuova Zelanda-Italia

L’episodio si è verificato al 52° minuto della sfida tra Nuova Zelanda e Italia, disputata all’Hnry Stadium di Wellington.

Per quell’azione di gioco pericolosa Cannone aveva ricevuto il cartellino rosso. La Commissione ha poi ritenuto il fallo meritevole di una sanzione minima di sei settimane o partite di squalifica.

Sanzione ridotta da sei a quattro settimane

La squalifica è stata ridotta di due settimane alla luce dell’ammissione da parte di Cannone di aver commesso un atto di gioco scorretto meritevole di espulsione.

Tra i fattori attenuanti valutati dal Foul Play Review Committee anche il precedente comportamento disciplinare del giocatore e la sua condotta.

Le partite che salterà Cannone

La squalifica di quattro settimane si applicherà alle seguenti partite:

Australia-Italia, sabato 18 luglio 2026

Benetton Rugby-Zebre Parma, sabato 4 settembre 2026

Black Lion-Benetton Rugby, sabato 12 settembre 2026

Benetton Rugby-Dragons, venerdì 25 settembre 2026