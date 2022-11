Atp Finals Torino 2022, Rafael Nadal: numeri e statistiche dello spagnolo

Rafael Nadal arriva alle Atp Finals di Torino 2022 da numero due del mondo, al termine di un’altra incredibile stagione tennistica. Due i tornei dello slam vinti, ma soprattutto una prima parte d’annata in cui è tornato il cannibale che quasi non conosce sconfitte. Poi i soliti acciacchi fisici ne hanno rallentato la corsa, ma lo spagnolo nel capoluogo piemontese avrà ancora la chance di chiudere in prima posizione mondiale. Non sarà certo facile, dato che gli servirà un torneo perfetto e alle Finals non si sente propriamente a suo agio come da altre parti. Il ventidue volte vincitore slam, non è infatti mai riuscito a trionfare in questo evento.

LA SUA STAGIONE: Basta citare un semplice dato per descrivere il modo in cui è iniziato il 2022 di Rafael Nadal: 21 vittorie consecutive. Eppure il campione di Manacor era arrivato in Australia da underdog, al punto di disputare anche un torneo di preparazione durante la prima settimana dell’anno. Lo vince senza perdere un set e si presenta agli Australian Open, dove uno dopo l’altro fa fuori Giron, Hanfmann, Khachanov, Mannarino, Shapovalov e Berrettini. Un tabellone non impossibile, con Medvedev sarà un’altra storia, pensavano in molti. Invece nell’atto conclusivo arriva l’ennesima epica vittoria, al quinto set, rimontando da due set di svantaggio. Circa un mese dopo, ad Acapulco, va in scena un dominio: altri cinque successi senza cedere un set. A Indian Wells il primo guaio fisico, accusato nella semifinale vinta contro Alcaraz. In una finale tra due acciaccati, si arrende a Fritz.

Torna in campo a Madrid dopo più di un mese di stop, perdendo questa volta da Alcaraz. Come spesso accade, impiega un po’ a carburare, cedendo subito anche a Roma contro Shapovalov. D’altronde l’obiettivo numero uno è il Roland Garros, e anche non se lo lascia sfuggire neppure questa volta. A Wimbledon si rifà vivo il problema al piede, che lo costringe ad abbandonare il torneo senza poter disputare la semifinale contro Kyrgios. E come accade da un po’ di anni a questa parte, per preservare il fisico, nella seconda parte di stagione lo si vede poco. Negli Stati Uniti gioca a Cincinnati e agli Us Open, dove cede rispettivamente a Coric e Tiafoe.

Lo si vede una sera a Londra per la Laver Cup per celebrare il suo amico e rivale Roger, dopodiché torna in campo a Parigi-Bercy, nel tentativo di mettere qualche partita sulle gambe in vista delle Finals. Senza riuscirci, visto che perde subito da Paul.

RISULTATI PRINCIPALI: Vittoria agli Australian Open e al Roland Garros.

QUANDO SI É QUALIFICATO: 2 settembre 2022

ESPERIENZA ALLE ATP FINALS: Undicesima partecipazione per l’iberico, che come già detto non ha mai vinto il torneo. Miglior risultato le due finali conquistate nel 2010 e nel 2013, perdendo da Federer e Djokovic.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2022

Ranking attuale: 2

Titoli vinti: 4

Vittorie/Sconfitte: 38-6

Prize money: $6,737,506

H2H con gli altri Top-10: 7-2