Atp Finals Torino 2021, Medvedev-Ruud: il russo per il bis, il norvegese sogna la finale

by Pietro Corso

Daniil Medvedev, Nitto Atp Finals - foto Ray Giubilo

Ci avviciniamo alla conclusione delle Nitto Atp Finals Torino 2021, con le semifinali pronte ad accendersi in quel di Torino. La prima sfida vede opposti rispettivamente i numeri 2 e 8 del circuito; oltretutto, Daniil Medvedev difende il titolo conquistato lo scorso anno. Dopo un inizio poco incoraggiante che lo ha visto soccombere a Novak Djokovic, Casper Ruud ha trovato due vittorie consecutive. Quella ottenuta ai danni di Andrey Rublev è senza dubbio la più importante e significativa, sia per l’accesso alle semifinali che per aver ribaltato i pronostici della vigilia. Dal canto suo, Medvedev arriva a questo appuntamento da imbattuto, ma sono stati necessari ben nove set per guadagnarsi il primo posto nel Gruppo Rosso. Il russo, forse complice un po’ di stanchezza a livello mentale, ha avuto in tutte le sfide dei momenti di ‘blackout’, salvo poi riuscire sempre a cavarsela. Sono passati due anni dalla sua ultima sconfitta nel ‘Torneo dei Maestri’; nel 2019, infatti, non riuscì a trovare nemmeno una vittoria, ma dall’anno scorso il tabellino recita ben 8 trionfi di fila. Il norvegese ha già stupito tutti, con una qualificazione che sembrava compromessa, e cercherà di farlo ancora con una vittoria che avrebbe dell’incredibile.

L’ANALISI TATTICA

I due si sono affrontati una volta nella scorsa stagione ed una in quella corrente; in entrambe le occasioni è stato Medvedev a spuntarla, senza faticare più di tanto. Ruud viene da un match importante, le partite vinte al cardiopalma, specialmente se decisive, danno sempre un’iniezione di fiducia; sarà fondamentale approfittare dei momenti più incerti del campione in carica, così da ritagliarsi una possibilità. Ad oggi, Medvedev è veramente difficile da battere, indipendentemente dalla superficie; spesso anche quando perde ritmo nell’arco della stessa disputa, riesce a ritrovare la ‘retta via’ per portare a casa la posta in palio. Il valore indubbio di questa partita porterà entrambi i giocatori a tenere la concentrazione al massimo, questo però potrebbe più giovare al numero 2 del mondo che difficilmente avrà tempo per distrarsi come accaduto in precedenza. È stata un’edizione con vari capovolgimenti di fronte: Casper Ruud cercherà di mantenere questa tendenza, a Daniil Medvedev il compito di servire il ‘bis’ per la seconda finale consecutiva alle Nitto Atp Finals.